日月潭水訓中心 相中國有地

南投縣長林明溱（右），勘查月牙灣水上運動訓練中心用地。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

日月潭月牙灣風平浪靜，是最適合水上運動訓練的基地，南投縣政府向體育署爭取6000萬元經費，規畫興建水上運動訓練中心；南投縣長林明溱實地勘查，認為靠近潭邊的土地更適合，將與國有財產署協調取得用地。

林明溱與林務局、水里商工校長劉丙燈、水里國中校長陳啟濃等相關人員，1月31日赴月牙灣會勘水上運動訓練中心用地時表示，日月潭水域相當適合訓練水上運動選手，訓練中心屬於前瞻計畫補助項目，希望能找到最理想的地點。

潭畔土地 符合選手需求

林明溱指出，原先都市計畫通盤檢討時，考慮的用地為林務局所有，位在邊坡旁、距離訓練的水域較遠；潭畔的土地產權為國產署，縣府將與國產署共同研究，透過都市計畫變更，建設符合水上運動選手需求的訓練中心。

劉丙燈說，水里商工學生在月牙灣接受水上運動訓練，績效卓著，也培養出國家代表隊選手；然而，選手住宿的地方是租借使用，隨時有可能被收回，對學生訓練與住宿造成困難，希望經由縣長協助解決難題，找到最適合的地方，給選手優質的訓練環境，為南投爭取更好的體育成績。

斜坡旁用地 距水域較遠

教練江文嘉表示，斜坡旁用地約400坪，為林務局土地，安全性也經評鑑過，若建設訓練中心，足以讓目前80多位選手使用；不過，目前有私有戶承租中，若要興建訓練中心，需要縣府與林務局協調。

過去，他們也曾爭取設置在潭邊土地，但因日月潭是水庫，潭邊土地列為保護區，未能如願，希望縣長可以幫選手完成多年來的心願。

(中國時報)

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