打人燙手逼蹲 零體罰喊假的

台南市議員蔡旺銓（右）與人本基金會南部主任張萍（左）公布2017年台南市6件嚴重體罰案。（洪榮志攝、翻攝）

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中國時報
／台南報導

人本基金會及南市議員蔡旺銓1月31日公布6件去年在台南發生的嚴重體罰案，痛批教育局粉飾太平、包庇體罰老師，揚言送監察院調查懲處。其中，涉嫌以熱水壼燙手臂以叫醒午休學生，拿棍子打未寫完作業學生的西港區成功國小許姓老師，一審還被判拘役60天。

不過，教育局卻認為，熱水壼燙手臂一事，家長已原諒老師；至於用棍子打學生因「體罰情節輕微」，已核備校方考績會決議2支申誡懲處。

老師誘導填問卷 難服眾

教育局強調，台南市每年都會舉辦2次生活問卷、1次人權問卷，超過9成以上的學生都說「沒有體罰」；但人本南部主任張萍馬上打臉說，這份問卷結果若為真，台灣教育品質堪稱世界第一，問題在許多家長與學生都反應，填問卷時老師就在旁邊，誘導學生不能填有體罰及不當管教，教育部完全不敢公布問卷結果。

張萍、蔡旺詮提出去年台南市6件嚴重體罰案件，包括東區某國中劉姓體育老師上游泳課拿壓克力點名板丟學生；新豐區某國中廖姓老師長期處罰學生起立蹲下；某國小校長長期體罰多名特教生；永康區某國小附幼張姓教保員要求幼兒挖走同學碗中的飯以示懲罰；安定區某國小附幼林姓老師以磁鐵棒或塑膠尺體罰，以及西港區成功國小許姓老師體罰被判拘役。

體罰率33.8％ 5都最高

張萍還強調，人本於2013年進行校園現況問卷調查時，台南市的國中學童體罰率33.8％為5都最高，國小學童體罰率33.1％為5都第3；令人失望的是，零體罰入教育基本法滿11年，教育局只會問申訴家長「有沒有和解？」粉飾太平，卻沒有改善體罰問題，導致台南的體罰事件還是層出不窮，甚至連公立幼兒園老師也長期打小孩，教育局處理消極，嚴重失職，將把相關公務人員送監察院調查懲處。

(中國時報)

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