涂醒哲電視影射 議員跳腳

嘉義市長涂醒哲表示，議員誤解市府提覆議案是破壞府會關係。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市議員鄭光宏批市長涂醒哲上電視政論節目，對議會含沙射影抹黑。（廖素慧攝）

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6億2215萬1680元，市府向議會提出4億8896萬9655元覆議案，1月29日撤回，1月31日議員輪番炮轟市長涂醒哲提覆議案，惡化府會關係，甚至上電視政論節目對議會含沙射影，涂醒哲則否認。

對外「談話」惹禍

議員張榮藏表示，前嘉義市長張博雅、張文英、陳麗貞共6屆24年任期提6項覆議案，黃敏惠9年內提17項覆議案都只加1000元，自找難堪，涂醒哲短短3年也提17項，提覆議案越多，代表府會關係惡劣，涂市長應好好檢討。

張榮藏表示，議會有7位國民黨議員，10多位無黨籍及台聯黨，涂市長何以不獲得多數議員支持？足見議員有高度自主性，涂市長在電視政論節目影射議會，破壞府會和諧。

黃秋澤表示，涂市長要選連任，要用個人資源去選舉，勿用行政資源轉為競選資源，議會把關市政財政，合法合理。

議員要求還清白

鄭光宏表示，市府預算被刪減，不檢討預算有無浮編，卻上政論節目對議會含沙射影，難道未刪或護航預算的議員別有意圖？涂市長應還議員清白、公道。

張秀華說，涂市長把預算被刪減鋪天蓋地訴諸媒體，一竿子打翻一船議員，議會不分黨派把關預算，卻被說成因選舉到，有藍綠之爭，但綠營議員也刪預算，又怎麼說？

戴寧表示，市府法定預算增幅4.5％，在全台10個縣市排第3名，市府沒有浮編預算嗎？傅大偉說，涂市長「得了便宜又賣乖」，今年比2014年增加20億預算，還可辦理追加減預算，卻誣蔑議會猛砍預算。

涂指覆議是要講清楚

涂醒哲表示，覆議不是「洪水猛獸」，市府依法提覆議是為了對少數議員刪掉部分預算致市政窒礙難行，「再次說明、講清楚」，非破壞府會關係，他強調的是「少數議員」刪掉預算。

(中國時報)

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