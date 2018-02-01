尾牙旺季 警90分鐘抓7酒駕

2018年02月01日 04:10 中國時報 呂素麗 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

寒流來天氣冷颼颼，有人喜歡吃薑母鴨，又遇上尾牙季，小心酒測！高雄市三民一分局元月31日凌晨在中華二路與九如二路口實施酒駕攔檢，90分鐘內共取締酒駕7件，包括酒測值超過0.25毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦5件、拒絕酒測2件。

賓士女2罐啤酒超標

高市交通警察大隊指出，統計近4天取締專案共有300件酒駕，其中汽車56件、機車244件；警方說，不論是尾牙場或是海產店，都有強力宣導開車不喝酒，民眾也深知警會嚴加取締，和平日取締件數差不多。

警方元月31日凌晨2點開始至3點30分在路口攔檢酒駕，除移送的7件外，另有7件有酒精數值但未達舉發，勸導後即放行。

被攔下的駕駛多半表示，天氣冷吃薑母鴨或燒酒雞等，沒有喝酒；另有1名開賓士車的32歲尤姓女子，自稱與朋友喝了2罐啤酒，但吹氣數次均未能成功，經警方告知尤女相關權利後，開單舉發她拒測並扣留車輛。

喝保力達1瓶就被逮

1名44歲楊姓男子則自稱，與朋友於小港海產店聚餐，喝了保力達1瓶約600cc，警方酒測，酒測值高達0.69毫克，楊男自稱第一次酒駕遭警方查獲，沒想到才多喝1杯竟然超標，感到無奈。

三民一分局表示，薑母鴨或燒酒雞都添加酒精烹煮，如果酒精成分未完全燒開殘餘，仍會有酒駕之虞，千萬不要心存僥倖。

(中國時報)