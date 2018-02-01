東檢今年首拍 賓士50萬起標

地檢署拍賣的賓士車車況佳，新車價約400萬元，起標價僅50萬預計將會吸引許多民眾競標。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

台東地檢署將在2月7日上午，在地檢署行政大樓前舉辦今年首次的偵查中扣案物變價拍賣，預計將拍賣3台小客車、2台挖土機等，其中一台賓士CLS 350新車價約400萬元，起標價僅50萬，且里程數才2.6萬公里、貸款已繳清，消息一出連台北車商都在詢問拍賣事宜。

罕見CLS 350引起轟動

台東地檢署前年曾拍賣過Lexus NX200t休旅車，起標價150萬元最後183萬5千元拍出，這次的賓士車是第二度有高級轎車拍賣，由於車況佳、車輛新，因此接到許多詢問電話。

台東地檢署主任連思藩表示，地檢署檢察官在去年偵辦銀行法案件時，查扣被告持有2011年出廠的賓士車，在台東並不多見。賓士車是CLS 350四門轎跑車，因為保管不易，在徵得被告同意後拍賣。

目前賓士車有欠違規費用1100元、稅費4萬5500元，違反稅費500元，另外有動產擔保設定登記，不過抵押貸款在去年初就已經結清。

拍賣的物件還有去年偵辦森林法案件中，查扣的2台挖土機，其中一台噸位較小，是挖土、推土兩用的重機具，另一台三菱MS140型噸數較大，2台的起標價都為10萬元。

法拍前日可登記觀覽

三菱MS140型的挖土機暫時停放在林務局台東林管處的東堤貯木場，預計2月6日下午2至4時開放民眾觀覽，有意了解挖土機狀況的民眾，在時間內攜帶身分證前往登記就能入內。

連思藩指出，拍賣時間預定為7日上午10時30分，於地檢署行政大樓前，民眾只要帶身分證就能參加拍賣，拍賣後民眾須盡速結清款項，可以趕在過年前買進新車或生財工具。

(中國時報)

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