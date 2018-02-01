市民最愛 《解憂雜貨店》3連霸

2018年02月01日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市立圖書館發布2017年台北人閱讀行為及借閱排行榜報告，去年全年「語言文學類」書籍借閱量520萬餘冊，占所有借閱冊數46.57％，借閱次數最多的前20名都是翻譯文學，唯一入榜的本土作品則只有《請問侯文詠：一場與內在對話的旅程》。值得一提的是，日本作家東野圭吾《解憂雜貨店》不但在文學類排行榜連續「稱霸」3年，也是不分類型圖書中，年度借閱數最多的書。

按往例，北市圖每年初都會公布前一年閱讀相關數字。根據統計，去年北市圖外借圖書共1282萬6191冊，持證讀者平均每人每年借閱4.78冊圖書。

北市圖分析，語言文學類書籍一向是台北市讀者的最愛。前20名排行榜中，有高達13冊都是東野圭吾的作品，尤其《解憂雜貨店》連續第3年高居冠軍；而受電影改編影響，包括《列車上的女孩》、《怪奇孤兒院》、《從你的全世界路過》、《哈利波特：被詛咒的孩子》等書籍都在列。

非文學類方面，借閱次數最多的書籍是首次入榜的《為了活下去：脫北女孩朴研美》，其餘前20名則多為理財類書籍、心裡勵志類書籍如《被討厭的勇氣》、《正是時候讀莊子》等。其中，作家岸見一郎的《被討厭的勇氣》一二部曲，不僅在借閱次數表現亮眼，預約書排行榜、電子書排行榜也都在前幾名，堪稱另一大贏家。

電子書部分，北市圖指出，數位閱讀逐漸成為一種習慣，2017年使用人次已超過55萬人。在去年全年電子書借閱排行榜方面，冠軍為《每天來點負能量：失落的壞話經典，負負得正的人生奧義》，電子雜誌則以財經商管主題最受青睞，尤其《商業周刊》年度總借閱次數1萬6527次成為借閱冠軍。

另一有趣的統計是，在所有館藏查詢的關鍵字中，「名偵探柯南」因為每年至少都有1集的發行頻率，有時還有特別篇，十分受到各年齡層讀者喜愛，因此以4萬8220次查詢次數成為最熱門關鍵字。

(中國時報)