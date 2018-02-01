建構河川塑膠量指標 刻不容緩

2018年02月01日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡水河歷經30多年整治，才從重度汙染的黑水溝蛻變為平均僅輕度汙染的「清溪川」，不料去年卻遭國外環保團體海洋潔淨基金會（The Ocean Cleanup）誤指為全球塑膠垃圾第16名，卻無從反駁，有學者便建議，國內應盡速建構河流的塑膠垃圾指標，才能引用數據刷汙名。

「海洋吸塵器」（Ocean Cleanup Array）發起人柏楊．史萊特（Boyan Slat）所成立的海洋潔淨基金會，去年6月發表報告指出每年有115萬至241萬噸的塑膠垃圾從河川流入海洋，其中三分之二來自20條汙染河川，長江與恆河分列第1、2名，報告中還聲稱，台灣的淡水河位居第16名，消息傳出，震驚國內環保人士。

最後雖證實，該研究報告誤植中國大陸的廢棄物管理參數，且欠缺實地考察研究，須重新修正參數後才能重新推估淡水河的河川塑膠垃圾量，報告指淡水河名列全球第16髒根本是一場烏龍。

對此水患治理監督聯盟委員梁蔭民表示，雖然最後證實海洋潔淨基金會的研究根本錯誤，但也因為國內目前針對河川懸浮物、酸鹼度、溶氧量等參數作為依據，並沒有河川塑膠量指標，而塑膠廢棄物正是目前全球海洋汙染最急需解決的問題，才無法引用數據辯駁。

梁蔭民認為，目前仍無法指出淡水河出海口的塑膠垃圾，究竟多少比例是新垃圾？多少是舊垃圾？又有多少是從海洋沖上岸？他也建議，台灣應盡速建構河川塑膠量指標。

(中國時報)