學修飛機 上騰簽約大陸太古

花蓮上騰工商校長溫智雄（左）1月31日與大陸太古飛機工程培訓中心總經理陳衛強（右）簽訂合作條約，成為全台第二個合作學校。（上騰工商提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮上騰工商飛機修護科自去年與安捷航空簽訂合作備忘錄，1月31日再度擴大合作範圍，與大陸太古飛機工程培訓中心簽訂合作條約，成為全台第2個合作學校，將提供學生寒暑假進修全面機體維修課程，就近考取國際飛修證照。

宜花東唯一設有飛機修護科的上騰工商，全科系共計百餘名學生，校方自去年2月先是與日本全日空航空公司達成非常態性寒假見習機會，由飛修科主任陳志宏率領9名學生至日本見習。

去年年底上騰工商與國內唯一孕育民航飛行人員的搖籃「安捷飛航訓練中心」簽署策略聯盟合作，每年寒暑假提供5至10名見習機會，增加地面維修實務經驗，今年則飛往大陸，與廈門太古飛機工程培訓中心與總經理陳衛強簽合作條約。

太古飛機工程培訓中心於廈門高崎國際機場，提供全面機身維修、零部件製造及其他工程服務，並於大陸6地提供外勤服務。陳衛強說，廈門太古做為一站式飛機維修及大修服務供應商，近年來有積極開辦公開培訓課程，並設有證照考試中心。

上騰校長溫智雄指出，航空維修專業不易被取代，只要獲得飛機修護專業證照即可獲得就業保障，太古飛機工程培訓中心是亞太地區唯一屬國際型培訓機構，包括大陸航空維修工程師CCAC-66執照、歐盟EASA-66執照皆可受理。

他表示，未來學生依興趣及生涯規畫，選擇到台東安捷航空飛行學校、日本全日空公司、中華航空公司，或是利用寒暑假到廈門的太古飛機工程培訓中心取得飛航證照，實踐「兩岸證照一把抓，起薪6萬一路發」的理想。

(中國時報)

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