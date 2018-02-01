鳳山工業區 2階段公告售地

2018年02月01日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為了因應產業需求，新竹縣政府近日公告出售鳳山業區內土地，該工業區歷經8年爭取，今年開始公告招商，區域位置鄰近新竹工業區，新竹縣政府國際產業發展處指出，期望電子零組件或電腦周邊相關產業進駐，以及低耗能、低汙染業者。

新竹縣鳳山工業區基地緊鄰新竹工業區，總面積約18公頃許，第1階段公告為即日起至3月14日，約有1萬588坪土地，第2階段則有2萬多坪預計公告。由於區域鄰近新竹工業區，也預計可強化原有產業功能，並挹注生產力，期望能促成地方產業轉型。

新竹縣政府國際事務發展處統計，由於近年新竹縣政府積極招商引資，更成立單一窗口，方便企業、投資者進駐，但因廠房用地不足，因此8年前就積極爭取設立鳳山工業區，期間也歷經用地、與中央爭取、用地溝通等問題。

新竹縣政府將優先辦理園區23坵塊中最大的4個坵塊出售事宜，單一坵塊面積約2400至2700坪左右，計畫在4月底完成本次廠商申購土地審核作業，目前已多家廠商表示有意願申請進駐。另外2月8日下午4點也將在新竹喜來登飯店舉辦第1場招商說明會。

不過由於新竹工業區早在1980年代開發，從業人口眾，也造成上、下班時間聯外道路如縣道117、湖口交流道、連接台1線等道路出現壅塞狀況，面臨鳳山工業區開發在即，地方人士也期望，希望能有良好的交通改善措施，以免加劇目前上下班壅塞情形。

(中國時報)