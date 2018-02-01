月津港燈節 10日起相約放閃

2018年02月01日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

月津港燈節10日登場，藝術家不二良推出〈釣魚小兔〉，與您相約在鹽水月津港過年。（萬于甄攝）

每一座燈都是主燈！一年一度的台南月津港燈節，今年以「相約」為主題，今年燈區水域擴增至10公頃，並與日本京都《東山花燈路》合作，由台日雙方藝術大學學生用藝術交流，匯集國內外藝術家作品，共計48組件藝術燈景，10日起至3月4日、閃耀台南23天。

每年，許多民眾都會問「今年月津港燈節主燈是哪一座？」文化局長葉澤山說，「沒有主燈，因為每一座燈都是主燈。」文化局今年特別以「相約」為主題，讓燈節不只是燈節，也是人與藝術、國際與在地、當代與未來之間的對話。

葉澤山表示，月津港燈節已邁入第7年，打響名氣，6年來累積超過173萬人次參觀，今年以「藝術、環保、在地」為主軸，邀請國內外藝術家及團隊、學生等現地創作，利用月津港的湖面、水岸景致，襯托一座座藝術燈景，48件作品營造「相約」氛圍。

2018鹽水月津港燈節燈區為歷年來最大的一次，今年延伸至水秀橋水域，布展範圍達10公頃，且月津港燈節首度與日本京都《東山花燈路》燈節雙向交流，由京都造型藝術大學師生在鹽水駐地創作3件作品，台南藝術大學學生3月也將代表台灣，前往日本創作。

因應時下光雕投影技術興起，今年月津港燈節邀請澳洲投影技術指標團隊TDC，在水秀橋周邊燈區，規畫水面光雕投影節目，藉此吸引賞燈人潮。2018台南月津港燈節10日至3月4日登場，歡迎全台民眾過年時一同到鹽水走春賞燈節。

(中國時報)