2018年02月01日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長初選2位參選人張明達、翁章梁，為一只承諾書再槓上，張明達陣營批翁章梁自擬「不投靠國民黨，不違紀參選承諾書」，要張簽署是搞小動作，自導自嗨，呼籲對手不要一再對他抹藍、抹黑；翁章梁陣營卻說，國民黨已全力介入初選，簽署同意書能讓選民安心，對張明達拒簽表示遺憾。

民進黨嘉義縣長初選愈演愈烈，在民調差距持續拉鋸下，兩陣營頻頻出招，張明達因獲得國民黨政治人物表態力挺，坊間紛傳張明達一旦初選落敗，就會脫黨參選，依賴國民黨勢力暗助，繼續迎戰翁章梁，就連立委陳明文在翁章梁鄉鎮說明會中，也說國民黨已全面介入這場初選，迫使張陣營不得不再三澄清不會脫黨，連嘉義縣長張花冠都說他支持的是民進黨的張明達，全力淡化黨內初選被染色的流言蜚語。

在張明達陣營忙著消毒之際，翁章梁突擊拿出「不投靠國民黨承諾書」要張明達簽署，難怪張明達除了錯愕，更氣憤不平。張明達昨重申，等2月8日民調說明會舉行，雙方達成共識再來談要不要簽，也說他當下沒簽那張「不是中央黨部認證的協議書」，反指對手不夠光明磊落，「難道就沒國民黨的支持翁章梁？」

翁章梁陣營指出，張明達陣營的造勢大會，助講人多次公開以抹黑方式批鬥黨內同志，讓民進黨基層支持者充滿焦慮，都期望兩方陣營能給予「安定人心」的承諾，且承諾書只有簡單3條，善意希望張明達能共襄盛舉，為何張明達拒簽？遺憾且不解。

(中國時報)