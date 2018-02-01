台電技能競賽 女家教轉行參賽

2018年02月01日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 王錦河 ／高雄報導 ／高雄報導

台電元月31日舉行2018年技能競賽，共967名新秀老將們一同競技，人數創近10年新高，技能競賽團體組5類、個人組23類，今年是賽事舉辦第50年；其中女選手45人，何孟穎原本是家教老師，為體驗不同生活而考台電，首次參加技能競賽很緊張，只求全力以赴。

台電指出，這項歷史悠久的電力工程技術競技，除提供舞台讓員工切磋技藝，藉以傳承、精進核心技術外，並隨著社會脈動，透過「創新成果」賽事，展示各單位提升工作內涵的成果，例如林口電廠推出百合行銷；另示範亮點還安排了操作清洗礙子，以及鐵塔登塔與搭乘宙乘車體驗，展現專業技術與膽大心細。

台電表示，這項競賽持續到2月8日，配電地下電纜個人組選手台北南區營業處31歲何孟穎2016年才進公司，原是英語家教老師的她，想要挑戰不同領域，準備1年考上台電，主要負責線路改接和維修，更換開關、變壓器等工作等；她的妹妹則比她早一期進台電。

何說，為準備此次技能競賽，持續一個月每天下午練習，希望拿下好成績，賽後她準備參加配電維護乙級證照考試；何強調，她在台電工作，感受到分工合作，團隊很重要。

除了技能競賽外，現場還有創新成果展，林口電廠在油槽旁空地以放養方式無心插柳，重現40年前百合盛開的景象。

(中國時報)