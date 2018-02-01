市民藝廊開張 可邊洽公邊看展

2018年02月01日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市大安區公所營造藝術氣息的洽公環境，特別規畫「大安市民藝廊」，開幕首展邀請油畫家蔡文雄與劉國正，在大安行政中心1樓牆面及8樓空間，裝飾成美學空間展出精采作品，其中1樓為常設展，8樓洽公區展期自即日起到3月23日止。

大安市民藝廊昨開幕，蔡文學與劉國正出席分享創作心得，區長林明寬表示，以往公務機關所有藝文走廊，但多為民眾較少走訪的長廊，公所創新把洽公區布置成展示區，讓民眾洽公同時就可以欣賞畫作、享受藝術。

林明寬說，未來將不定期或定期換展，藉由建設美感和機能並重的洽公環境，提升公務員和民眾藝術涵養，打造生活即美學、美學即生活的人文大安。

油畫家蔡文雄創作以抽像表現東方抒情，不拘泥於具象的自然景色再現，以獨創的潑流技法形塑個人語彙，畫布上恣意揮灑的色彩取代繁複瑣碎的線條，用色大膽色澤淡薄，保留抽象表現主義真率的本質，也融入水墨暈染豐富而細膩的層次。

現任台灣藝術大學美術系、書畫系兼任助理教授的劉國正，以畫作傳達藝術家對社會環境最真實的關懷與剖析，利用紙屋、海螺象徵家庭，搭配兒童的姿態與表情，巧妙傳達出安全感、束縛、快樂或恐慌等情緒，作品牽動觀者與被觀者間的情感流動，喚起人們對童年生活的省思。

(中國時報)