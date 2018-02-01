兒童卡搞定 元宵節前上路

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中國時報
／新北報導

新北兒童捷運優惠爭議落幕！新北市交通局表示，昨日下午與北捷公司針對「新北兒童卡」發行與推動期程進行充分討論後達成共識，新北維持發行新北兒童卡，但使用全新辨識代碼，北捷公司則願全速修改系統。由於牽涉到發放卡片問題，原則雖在3月2日「元宵節前」上路，但交通局與北捷仍希望力拚2月底前使用。

北市兒童捷運6折優惠26日上路，去年底祭出更優惠5折的新北市卻卡關至今，新北交通局抨擊，北捷公司以服務契約內容要脅兩家業者，才導致標案三度流標。

雙方最大爭議點在於，新北希望透過「社福卡／兒童卡」模式，即兒童與老人、身障等社福卡搭乘捷運享有相同的半價優惠折扣，使用相同的卡片辨識代碼，無需大幅修改閘門系統，是最快的方式。

但北捷公司認為，以社福卡格式發送兒童卡，牽涉到設備顯示、後台資料管理等問題，使用相同辨識碼會搞混，建議以「數位學生證」模式辦理。

雙方經過多次協商，昨日下午做出決議，新北市決定新卡種類將獨立於社福卡外，編碼也有別於社福卡，後續將持續辦理卡片招標與印製作業。

而原先表示發行新卡，設定修改系統時間可能長達6月的北捷公司，也願意全力加速修改系統，雙方原則以3月2日「元宵節前」實施為共同努力目標。

新北市交通局主任書吳國濟指出，目前已是寒假，兒童卡須在開學後才能送到學童手上，但市府仍希望能和北捷加速合作，力拚在2月底前上路。

交通局表示，新北市給與兒童優惠是「半價」，目前使用悠遊卡或一卡通搭乘捷運已享8折，再加上新北提出的半價，實際上學童享受到的是定價4折，相信學童家長應該很有感。

(中國時報)

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