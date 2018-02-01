花蓮縣長捐薪200萬 666位清寒學子受惠

2018年02月01日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

連續8年捐薪，花蓮縣長傅崐萁1月31日上午主持花蓮縣中小學校長聯席會議，一口氣捐出1年薪水200萬元，給花蓮擁有70年歷史的花蓮聖天宮「伏魔聖者，關聖帝君」，挹注廟方作為清寒獎學金之用，希望鼓勵弱勢學子認真讀書，度過景氣寒冬。

傅崐萁昨天捐贈200萬元薪水，由聖天宮主委賴雲潤代為接受200萬元捐款，預計2月10日發放給縣內666位清寒學子，傅崐萁表示，政府該做的事情不只基礎建設還要培育優秀主人翁，雖然獎助金額不多，透過肯定與鼓勵盼優秀學子能再接再厲。

傅崐萁長年以「花蓮終身義工」為職志，過去傅崐萁每半年即捐出薪資所得100多萬元給花蓮地區安德啟智中心等10多個社福團體，連續7年不輟，捐薪總額逾千萬元，邁入縣長任期最後一年，傅崐萁決定並首度一次性將第8年薪水全數捐給宮廟。

傅崐萁不諱言自幼篤信宗教，他認為人生的歷程會遇到很多際遇，過去以來面對許多的困擾，但受到關聖帝君庇佑，終於「撥雲見日」。對於遭控以權勢強逼理想大地公司賣地官司案，日前獲得不起訴確定，他感謝鄉親支持，相信「會忘記過去，展望未來。」

不過，面對外界關心未來任期屆滿後的人生規畫，傅崐萁僅表示「會繼續愛花蓮」，但也一面笑說自己近3個月開始來瘋狂打籃球，1小時要投400顆球，強調自己投籃「很準！」不過30年沒有打球的他，因劇烈運動導致右手肌腱發炎，捐完薪後還得到醫院打針。

(中國時報)