桃園市民減肥 6都第3名

2018年02月01日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

體育署2017年調查6都民眾過重問題，發現桃園市過重與肥胖人口比例6都最胖，當時桃園市長鄭文燦甚至對外界喊話「不能市長胖就說桃園胖」，最近統計結果出爐，桃園竟然真的瘦了！不但減肥成效6都第3名，國中小學生的體重也獲得控制。

桃園去年被體育署公告是6都最胖，過重與肥胖人口比例高達38.8％，平均每10人就有近4人過重，桃園市衛生局為此整頓「市容」，推出營養餐盤app、瘦身健康操、健康體位管理等計畫幫助市民減肥。

桃園市教育局也統計出近3年來一至九年級學生的體重變化，發現各年級學生平均體重都呈現下降趨勢，僅有五年級及八年級學生平均體重略為增加，但漲幅都不大，僅有0.06和0.33公斤，每年度的新購制服L號和XL號比例也不多，比較多是在跨學年時，學生突然「拔高」，才會開始買大一號，較少是體重過重。

桃園市衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，根據衛生福利部的最新統計，桃園市18歲以上成人肥胖率為14.9％，肥胖防治成效是全國第3名，也是6都排行第3名，18歲以上的民眾過去1周有運動者則占80.05％，為全國第四。

桃園市政府衛生局去年還推出「桃園市健康操」，今年也加強實施健康體位管理計畫，在全市13區設立24個據點，由專業營養師和體能師深入各領域，打造為期3個月的減肥課程。

桃園市民徐裕棋因為工作繁忙，幾乎天天3餐不定時，還常常買最愛的鹹酥雞當消夜，一度胖到98公斤，直到太太看不下去，帶著全家老小陪他加入桃園衛生局的體位管理計畫，3個月瘦了8公斤，現在全家還會一起10公里路跑當運動，成為健康家庭代表。

(中國時報)