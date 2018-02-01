桃園市民減肥 6都第3名

桃園市民徐裕棋（中）全家一起減肥，成為健康家庭代表。（葉臻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

體育署2017年調查6都民眾過重問題，發現桃園市過重與肥胖人口比例6都最胖，當時桃園市長鄭文燦甚至對外界喊話「不能市長胖就說桃園胖」，最近統計結果出爐，桃園竟然真的瘦了！不但減肥成效6都第3名，國中小學生的體重也獲得控制。

桃園去年被體育署公告是6都最胖，過重與肥胖人口比例高達38.8％，平均每10人就有近4人過重，桃園市衛生局為此整頓「市容」，推出營養餐盤app、瘦身健康操、健康體位管理等計畫幫助市民減肥。

桃園市教育局也統計出近3年來一至九年級學生的體重變化，發現各年級學生平均體重都呈現下降趨勢，僅有五年級及八年級學生平均體重略為增加，但漲幅都不大，僅有0.06和0.33公斤，每年度的新購制服L號和XL號比例也不多，比較多是在跨學年時，學生突然「拔高」，才會開始買大一號，較少是體重過重。

桃園市衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，根據衛生福利部的最新統計，桃園市18歲以上成人肥胖率為14.9％，肥胖防治成效是全國第3名，也是6都排行第3名，18歲以上的民眾過去1周有運動者則占80.05％，為全國第四。

桃園市政府衛生局去年還推出「桃園市健康操」，今年也加強實施健康體位管理計畫，在全市13區設立24個據點，由專業營養師和體能師深入各領域，打造為期3個月的減肥課程。

桃園市民徐裕棋因為工作繁忙，幾乎天天3餐不定時，還常常買最愛的鹹酥雞當消夜，一度胖到98公斤，直到太太看不下去，帶著全家老小陪他加入桃園衛生局的體位管理計畫，3個月瘦了8公斤，現在全家還會一起10公里路跑當運動，成為健康家庭代表。

(中國時報)

花蓮縣長捐薪200萬 666位清寒學… 白沙屯媽祖 進香急行軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。