學生DIY綠能 電費連3期0元

成功高中國中部科學班學生在全國能源科技創意實作競賽表現亮眼，校長許偉志（右）送上大大的鼓勵。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣成功高中國中部科學班學生，將科學融入生活，研發實用又省電的「太陽能集熱存電系統」，與可預防電線走火的「改良電線插頭」，在「2017全國能源科技創意實作競賽」中榮獲節電組銅牌與入選獎。

郭家榕、陳俊中與楊崴傑，以「刻不容緩─DIY綠能家園之研究」作品獲銅牌獎，他們利用太陽能加熱水管中的水，經溫控小水泵推送到儲熱器儲存，並利用光伏原理，貯存太陽能板產生的電能，加上簡單繼電器原理，將發電輸入電網與台電分離用電，當供電系統沒電時，可無縫接軌轉為台電供電。

郭家榕說，實驗靈感來自母親工作場所酷熱難耐，水管流出的水溫也高於體溫，因此想到將熱水儲存供家庭應用，逐漸改良，把推動水泵動力來源的太陽能板加大，沒想到達到更省電的效果。這套系統配合台電的節電獎勵，實驗期間家裡的電費竟然連續3期是「0」元。

陳睿宇、陳姵辰及黃巧涵，看到媒體報導老舊電線易導致電線走火，啟發研究靈感，對不同規格的電線進行纏繞、半斷線過載實驗，發現電線會因過載電流產生高溫，導致絕緣皮融化短路引發火災。他們改良電線插座，加上符合線徑安全電流的保險絲，預防電線走火，獲得評審青睞。

校長許偉志說，學生的作品除在全國賽300多組競逐者中表現搶眼，全縣106學年度國民中小學獨立研究自然與生活科技類國中組競賽，也獲甲等與佳作，可圈可點。

(中國時報)

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