蔬菜中心10年送出1.6萬種原

2018年02月01日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

為抵禦自然或人為重大災難而建造的挪威斯瓦巴特種子庫，因長期保存世界農業多樣性的種子，而有「末日地窖」之稱，2018年設立滿10周年，主辦單位舉辦一系列慶祝活動，身為世界蔬菜重要種苗庫之一，總部設在台南善化的蔬菜中心也應邀參加，設施人員1月31日將21種作物、1004個種原封箱，寄往挪威。

世界蔬菜中心種原庫組長方佐威指出，從2008年起，平均每1年半，就會選出上千作物種原，送往挪威封存，這次則包含秋葵、茄子、大豆、米豆、南瓜、絲瓜、莧菜、芥菜等種子，多年來已送出逾40種，共計1萬6662個種原，可確保種子安全，為未來子孫預作準備。

中心人員將種原裝入特製的設備，封箱後貼上相關證明，出入境時就不須再通過檢驗，經過10天寄送，將一路送到位於北極圈內的種子庫存放，世界蔬菜中心昨日也開放自家種原庫供記者參觀，種子存放在零下20度、相對溼度僅4％的環境，以保持活性，工作人員進入時，還需穿著防寒裝備，以免危險。

世界蔬菜中心成立於1971年，前身是亞州蔬菜研究發展中心，是國際性非營利的蔬菜研究發展機構，總部在台灣善化，擁有全球公部門最大的蔬菜種原庫，收集來自全球151國家共439個物種近6萬個種原，是相當重要的資料庫，但較少對外開放，近年則會安排校園參訪，增加與社區及地方互動。

(中國時報)