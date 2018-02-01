韓國瑜赴市場拜年 被拱選市長

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜到鳳山共同市場，向攤商、民眾拜早年。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜被視為可拉抬議員選情的市長候選人，他雖遲遲未表態，但最近勤跑基層，元月31日更到市場拜早年，攤商力拱他批戰袍，但韓仍不鬆口，強調3月7日主委任滿半年才要表態，且也有位張姓學者想參選，國民黨人才濟濟。

韓國瑜一早到鳳山共同市場向攤商、民眾拜早年，沿途受到不少民眾支持，韓則以自己名字的同音字祝福大家「年年有魚」。

媒體問及立委陳宜民對主委韓國瑜未參加其宣布參選記者會有意見，韓國瑜表示，衷心祝福陳宜民，並盼陳向高雄市民清楚報告參選理念，透過一場選舉，對政治人物而言都是一個成長的機會，相信陳宜民會藉由這樣的過程，獲得高度的成長，他甚至改口以「智勇雙全、不可多得的人才」形容陳宜民。

另外界質疑，認為韓國瑜在國民黨高雄市長人選決定上，是球員兼裁判？韓國瑜澄清說，他的權力只在於議員、里長，況且他是不是球員，根本還不知道，強調在高雄市長選舉，他的影響力不大，黨中央重視六都選情，台南和高雄都被列為特艱困選區，一定會把遊戲規定訂得精確。

韓國瑜指出，黨部也有接獲在美國任教2、30年的張姓教授，是高雄市民和黨員，已表明想參選高雄市長，他也一直向黨中央建議要有公平、公開的遴選辦法，可能3月中下旬就會出來。

(中國時報)

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