公東高工巧手 漂流木變家具

公東高工師生巧手打造紅檜漂流木成為茶几組，元月31日回贈給台東林管處。（莊哲權）

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中國時報
／台東報導

漂流的紅檜回娘家！台東林管處贈送紅檜漂流木給素有「木工國手搖籃」美譽的公東高工，由該校師生搭配榫接技術，將已龜裂的一級木材打造成茶几桌組，元月31日回贈林管處，處長劉瓊蓮表示，未來將無條件提供漂流木及疏伐木給公東，雙方合作推動「木工國手培養計畫」，找回國產木材的輝煌歷史。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，公東高工在木工領域，也一直是台灣驕傲，該處近年積極推動國有造林木的利用與再認識，去年致贈1批紅檜漂流木給公東高工，做為學生實習之用，藉由學界的木工技藝，將國有造林木的優點呈現出來，2項台灣驕傲果然一拍即合。

公東高工創意中心主任張家瑞坦言，該校擅長的是精緻家具，而這批紅檜漂流木有許多裂痕，所以看到它們時，其實沒有很高興，但是林管處技正林素夷告訴他「天生我材必有用」才轉念，經與學生討論後，打造成茶几組，並在裂縫上利用公東著名的榫接方式將裂縫兩側連結，讓裂縫不會再延伸，劣勢轉為優勢。

校長藍振芳說，現有50位木工選手每天投入訓練，所需木料已超過學校所能負擔，林管處贈送許多木材，解決學校困境，也讓學生可充分練習，這次林管處送給學校的紅檜，經老師張家瑞創意設計與學生蔡捷勛製作後，回贈台東林管處，是國有林木再利用的最好方式。

(中國時報)

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