蔡宜珊開炮 質疑吳沛憶錢脈

2018年02月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市中正、萬華區議員初選參選人蔡宜珊1月31日向民進黨中央抗議，為何角逐初選的吳沛憶，「有實力，能動用到總統大選級的廣告看板？」她質疑以吳的年紀、資歷怎麼可能有那麼多錢？黨祕書長洪耀福應暫時退出選對會以示公平。

吳沛憶對此回應，她是在蔡英文黨主席任內進入黨中央任職，主席任內派任很多青年擔任黨部主管，她確實是受小英栽培的年輕人之一，任何參選人都可在看版打上經歷，她並非唯一使用的參選人，且多數看板是地方民眾熱心提供，選舉經費主要來自她的存款及家人和朋友資助，對於這種斷章取義的質疑，不想再多做回應。

蔡宜珊指出，請吳沛憶拿下看板「小英栽培」字眼，因為吳曾上節目公開說，「她的『小英栽培』，沒有事先取得黨主席蔡英文的同意」，並說這是中性字眼，不需要事先報備，令人懷疑其的誠信；吳沛憶去黨中央應徵工作，是黨中央付的薪水，又不是黨主席，「我們好多這次要參選的人，都曾在黨中央工作，難道每個人都是說『誰栽培』嗎？」

蔡宜珊表示，吳的17面看板若只花100萬，實在太扯，17面若都是贊助的，參選人一毛錢都不花，光是製作和施工費，就超過100萬了，有可能嗎？

蔡宜珊表示，「我們參加初選的人，都這樣在陪她玩一場，是在『裝肖ㄟ』？」祕書長洪耀福雖然否認日前媒體報導黨副祕書長高幸雪有在幫吳籌款，但光是看吳的看板規格，實在令人難以置信。

(中國時報)