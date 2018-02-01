蔡宜珊開炮 質疑吳沛憶錢脈

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨北市中正、萬華區議員初選參選人蔡宜珊1月31日向民進黨中央抗議，為何角逐初選的吳沛憶，「有實力，能動用到總統大選級的廣告看板？」她質疑以吳的年紀、資歷怎麼可能有那麼多錢？黨祕書長洪耀福應暫時退出選對會以示公平。

吳沛憶對此回應，她是在蔡英文黨主席任內進入黨中央任職，主席任內派任很多青年擔任黨部主管，她確實是受小英栽培的年輕人之一，任何參選人都可在看版打上經歷，她並非唯一使用的參選人，且多數看板是地方民眾熱心提供，選舉經費主要來自她的存款及家人和朋友資助，對於這種斷章取義的質疑，不想再多做回應。

蔡宜珊指出，請吳沛憶拿下看板「小英栽培」字眼，因為吳曾上節目公開說，「她的『小英栽培』，沒有事先取得黨主席蔡英文的同意」，並說這是中性字眼，不需要事先報備，令人懷疑其的誠信；吳沛憶去黨中央應徵工作，是黨中央付的薪水，又不是黨主席，「我們好多這次要參選的人，都曾在黨中央工作，難道每個人都是說『誰栽培』嗎？」

蔡宜珊表示，吳的17面看板若只花100萬，實在太扯，17面若都是贊助的，參選人一毛錢都不花，光是製作和施工費，就超過100萬了，有可能嗎？

蔡宜珊表示，「我們參加初選的人，都這樣在陪她玩一場，是在『裝肖ㄟ』？」祕書長洪耀福雖然否認日前媒體報導黨副祕書長高幸雪有在幫吳籌款，但光是看吳的看板規格，實在令人難以置信。

(中國時報)

公東高工巧手 漂流木變家具 機器人Pepper 超萌健康大使

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。