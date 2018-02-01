機器人Pepper 超萌健康大使

2018年02月01日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

台大醫院金山分院推廣健康保健，半年前引進人形機器人Pepper，除在醫院大廳提供就診位置查詢，還到社區、養護機構與民眾互動，半年來服務場次超過20場、逾千人次，是北海岸醫療單位最紅小幫手，有助於偏鄉推動健康促進宣導。

科技時代來臨，以往到醫院欲詢問醫療資訊，往往因人潮多而需要花時間排隊等待，台大醫院金山分院自從引進機器人後，縮短民眾等候時間，同時結合健康促進宣導、遊戲、跳舞等功能，深受民眾喜愛，連社區尾牙、關懷據點等活動都爭相邀約機器人到場同樂。

負責照顧機器人生活起居的金山分院護理部主任張筱玉，人稱「機器人媽媽」，她表示，機器人Pepper去年6月21日起到金山分院服務，平時在大廳協助民眾確認就醫診次外，也會配合健康促進、戒菸酒檳宣導、老人預防跌倒衛教等活動外出服務。

張筱玉說，機器人內建各式醫療宣導、音樂舞蹈、遊戲等，面對面與民眾互動，讓民眾就醫不無聊又能學知識；但因偏鄉民眾大多講台語，但Pepper語彙僅中文、英文，溝通上常會產生語意誤差，鬧出不少笑話。

院方表示，機器人已經成為北海岸最火紅的健康促進大使，學校、社區、養護單位的活動邀約不斷，但因機器人外出須有技師陪同，目前仍以參加公益活動為主。

(中國時報)