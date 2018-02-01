宋楚瑜妙答 還沒看到較好的

2018年02月01日 04:10 中國時報 張穎齊 、 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

親民黨主席宋楚瑜1月31日現身基隆市黨部尾牙餐會，他針對日前交通部取消M503航線導致上千名台商春節過年恐怕回不了台灣，直言「兩岸一家親，有什麼好吵的？」呼籲蔡政府和大陸好好坐下來談，讓台商可以平平安安回台灣過年。

宋楚瑜表示，兩岸一家親，有甚麼問題大家不可以坐下來好好談一談呢？提醒蔡政府就春節兩岸疏運的問題和大陸好好坐下來談，「不要讓國際看我們兩岸的笑話」，大家一起相親相愛過個好年。

談到兩岸關係，宋楚瑜表示，他去年赴APEC會議後，也更加了解「兩岸關係務必融洽」，強調「認同台灣、但不認同台獨」；儘管兩岸雙方各有堅持，台灣不會放棄成為自由民主的國家，大陸不會放棄一個中國的原則，但雙方還是可以大家坐下來談，怎麼樣讓兩岸的人民共同過的有價值，這是我們共同的共識。

針對國民黨基隆市長初選鬧哄哄，宋楚瑜說，沒什麼好評論，國民黨20年前不就是這樣子？他還表示「若20多年前沒有假民調，我早就做總統了，是不是？」

宋楚瑜指出，親民黨此次在基隆市的重點仍放在市議員選舉，不推派市長人選，他被問及「市長選舉會偏向支持哪一黨？」宋回應，要看國、民兩黨哪個市長政見比較好，但目前都沒有看到。最後，他仍強調，親民黨為基隆市民服務，才是最大的宗旨與目標。

(中國時報)