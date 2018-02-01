早起的毒蟲被警抓 3地查獲槍毒

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中國時報
／苗栗報導

早起的毒蟲被警抓！苗栗縣頭份警分局經近1個月蒐證及埋伏，在新竹縣竹東鎮查獲楊姓等3名涉嫌持有槍械和毒品的男子，當時他們正在吃早餐，被搜出1把改造手槍、5發子彈和少量毒品。另竹南與通霄警分局，查緝槍毒也各有斬獲。

頭份警分局指出，專案小組1月初掌握的情資顯示，44歲楊姓男子涉嫌非法持有槍枝及毒品，平日出入低調，為躲避警方查緝，常藏匿山區，行蹤飄忽不定。警方1月30日上午精確掌握握楊男等人在竹東吃早餐，楊等絲毫不知警網掩至，警方將楊男及同夥44歲彭姓及42歲陳姓3人逮捕。

偵查隊副隊長陳君達率小隊長饒達隆率員在楊男身上和他座車內，搜出3包約8公克安非他命和吸食器，再轉往楊男在橫山鄉的住處，從五斗櫃內搜出1把改造手槍和5發子彈。

竹南警分局也會同海巡署及憲兵隊等友軍，在偏僻工寮查獲活動於新竹、頭份的槍毒集團首腦42歲楊姓男子及2名同夥，查扣一、二級毒品150多公克，及改造手槍1把、子彈14發及獵槍子彈9發。這個集團2個月內已被活逮3次，此次專案小姐更是冒著低溫埋伏多日，績效得來不易。

另外，通霄警分局也在汽車旅館前，盤查47歲陳姓男子及25歲越南籍陳姓逃逸移工，2人心虛拔腿就跑，警網及時壓制，從他們身上和背包搜出各類毒品。本籍的陳男辯稱等公車要去拜媽祖，但附近並無公車站牌，結果2人改坐警車到警分局。

(中國時報)

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