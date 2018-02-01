地質敏感 龍崎掩埋場恐致災

2018年02月01日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

爭議不斷的龍崎掩埋場，繼牛埔里長陳永和辭職、靜坐表達捍衛家園心聲，台南社大及學者也同聲針對掩埋場地質是山崩與地滑地質敏感區，一旦開發，即違反水土保持法、地質法及國土計畫法等規定，政府形同打臉自己，呼籲撤銷環評、撤銷歐欣水土保持許可證。

台南社大與土木專家郭炎塗表示，龍崎掩埋場預定地位於世界級白堊泥岩地景，6成面積是山崩與地滑地質敏感區，開發案規畫設計涉及15項政府法令規範，縱使無溯及既往條款，但依災害防救法等規定，政府根本不需要第三公正單位理鑑定，即可按災害防止措施需求，撤銷開發許可。

台南社大環境小組召集人黃煥彰指出，從歐欣歷年工程證實，當地泥岩地形易產生滑動，工程缺乏持續穩定性與安定性，拿山崩地滑地質敏感區當掩埋場，是在製造災難。

成大土木系退休教授郭炎塗說，經濟部中央地質調查所完成全國地質敏感區線上查詢系統，掩埋場所在地列為地質敏感區系統，並已納為全國國土計畫，歐欣申請41.2公頃範圍，有61％位於山崩與地滑地質敏感區，掩埋場主體更有82％位於地質敏感區，依目前通過的地質法與將通過的全國區域計畫法，是不能有任何開發行為的。

歐欣強調，2003年通過環評及2010年通過之環差，當時雖無地質法適用問題，但在環境影響差異分析報告、水土保持計畫及加強山坡地雜項執照審查書，皆已揭露此問題，並提出因應對策，經原南縣府委託台灣省水土保持技師公會審查完竣，2010年同意核備，一切都依法開發。

(中國時報)