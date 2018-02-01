北捷生肖車票 2月3日開賣

2018年02月01日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

限量生肖紀念車票又來了！迎接金旺年，台北捷運公司推出「狗年生肖紀念車票」，限量800套，每套含紅色及黑色2款1日票，附贈特製紅包袋2個，售價300元，每人限購2套，將於2月3日上午10點開賣，想收藏的民眾可到捷運台北車站及忠孝復興站詢問處購買。

狗年即將來臨，傳統有「狗來福」的說法，古時候有錢人才能吃肉，狗聞到肉香就會聚集富貴人家四周，因此狗象徵了源源不絕的財富和福氣。「狗年生肖紀念車票」以傳統諺語為題，主視覺用代表招、財、進、寶的4隻狗環繞著金幣，大紅色設計呈現過年喜氣，簡約的燙金圖案和穩重的模造紙套印，質感十足。

每套內含有簡潔紅和時尚黑2款1日票（不限使用日期、不含押金），內嵌金色古代錢幣圖樣，代表新年旺福如意。另外還附贈2個特製紅包袋，以紅金色菱紋印花打底，並用燙紅色金箔勾畫出雙犬圖案，象徵狗年旺旺、招財納福，不論送禮或自用都顯得尊貴大器。

北捷從1997年開始，配合年度生肖及當時磁卡票證系統，發行磁卡紀念車票；隨著悠遊卡日漸普及，2006年末款狗年生肖紀念車票後，就沒再發行。直到2013年，配合龍年、蛇年推出「雙龍套票」，再度引起廣大回響，去年雞年限量票卡深受喜愛，800套2天就搶購一空，有興趣的民眾不要再錯過。

(中國時報)