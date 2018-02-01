收容人 把握時光樂享天倫

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中國時報
／新北報導

法務部矯正署台北看守所昨日舉辦懇親會，逾百名收容人報名參加，所內才藝班組團上台吹奏陶笛、彈烏克麗麗，收容人把握1個半小時的會面時間與家人話家常，「小林」見到92歲的年邁母親及女兒，整場活動3人的手緊緊交疊。

台北看守所因應春節將至，連續舉辦3場懇親會，所內才藝班帶來〈牽手〉、〈隱形的翅膀〉等多首歌曲開場，獲得熱烈掌聲，不少收容人一見到孩子又親又抱，把握短短的時間與家人分享近況，過程中小林緊握老母親雙手，直至活動結束還攙扶母親離開，旁人見狀不禁紅了眼眶。

32歲收容人阿文表示，他在兒子出生5天時因吸毒被抓，看著太太每次獨自帶著孩子探訪，相當後悔，得知參加才藝班就有機會看到家人，馬上報名上課，家人的支持成為學習的動力，最後也學出興趣，希望以後可以教兒子彈。

「如果再重來一次，真的很希望好好孝順爸爸…」因毒品案入獄的阿明，談到家人就泣不成聲。他說，當初因生意失敗積欠債務，依靠毒品逃避現實也不敢回家，導致身體機能受創，最後送醫開刀躺了5個月才撿回一命，過程中都是靠家人的陪伴，但最愛的父親卻在他入獄期間去世，令他抱憾不已。

阿明說，他在所中表現良好擔任福利員，負責管理經費、發放物資等，時常須排解收容人間的糾紛，過程中也讓自身個性更為圓滑，昨日第一次看到9個月大的女兒，下定決心不再走回頭路，已規畫出所後開小吃店，重新展開人生。

(中國時報)

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