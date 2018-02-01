暖暖2處公車站牌 將增畫停等線

友善列印
中國時報
╱基隆報導

基隆市暖暖聖光堂及東興廟2處公車站，長期未畫設公車停等區，且路旁畫上白線，常有車輛停靠阻擋，造成居民不便。議員林明智接獲陳情後，邀集相關單位前往會勘，要求盡速畫設停等線，另外規畫改善碧嵐大地站的候車亭，讓民眾生活更加便利。

暖暖聖光堂公車站、東興廟公車站前因未畫設公車停靠區，車輛停放後公車無法靠站，而鄰近的東勢街26巷碧嵐大地公車候車亭、東勢街19之1號前彎道，人行道施工後尚未復舊，導致民眾行路間不便，且險象環生，引起當地民眾紛紛向民代陳情。

林姓居民表示，暖暖聖光堂及東興廟站牌前後標線為白線，在車輛停放後公車就無法靠站，使得乘客都需要走到車道上，才能夠上下車，十分危險。另外東勢街26巷碧嵐大地公車候車亭前，公車停靠區在人行道施工後就沒有復舊完成，使得公車停靠區變小，希望能改善，且可以在對向的公車站也設立候車亭。

此外，居民還反映，東勢街19之1號前對向車道的彎道，因為路幅較小，地面又畫設黃線，常常在夜間被民眾停車後，造成整個車道縮減一半，不時有小擦撞及車禍發生。

林明智表示，經會勘後，已要求市府交通旅遊處近期在暖暖聖光堂及東興廟站牌前，畫設公車停靠區，並重新畫設東勢街26巷碧嵐大地公車站前的公車停靠區，在用地取得沒有問題的情況下，他也會積極爭取在碧嵐大地往基隆方向的公車站，設置候車亭以供民眾使用。

(中國時報)

收容人 把握時光樂享天倫 營造老闆欠稅 恐在牢裡過年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。