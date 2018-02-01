營造老闆欠稅 恐在牢裡過年

2018年02月01日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市志勝營造公司63歲呂姓負責人，因欠繳2379萬2144元營業稅、營利事業所得稅及罰鍰，甚至隱匿處分財產，過戶給劉姓女同居人，經法務部行政執行署桃園分署調查後，桃園地方法院1月30日裁定管收，若呂男再不還錢，恐就要在牢裡過年。

桃園執行分署調查，呂男經營的志勝營造因有乙級營業證照，有利承攬工程，呂男除自行接攬工程外，民間業者也會向呂姓負責人「借牌」投標工程，得標後呂姓負責人可依約定「分紅」。

桃園執行分署調查，由於對外都是以志勝公司名義投標及開發票，完工的工程款都會進入志勝公司帳戶，但立即就會被借牌的公司領走，然而累積的營業稅與營所稅卻不願處理，至今共欠繳2379萬2144元營業稅、營利事業所得稅及罰鍰，分署就呂男存款、應收帳款等執行繳納，卻僅收到176萬5532元，尚有2294萬2249元未繳清。

桃園執行分署調查發現，呂男公司現金大部分匯入借牌投標的李姓男子和同居人劉女個人戶頭，其餘則是呂男以現金提領殆盡，甚至利用在執行分署辦理分期期間，將自己的財產和桃園市觀音區的透天厝過戶給同居人劉女，且戶頭內的金額早已足夠償還處分金，卻仍不願繳稅，分署訊問後向法院聲請管收獲准，若呂姓負責人如仍拒不繳稅，將在管收所過年。

(中國時報)