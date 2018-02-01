燈會倒數 志工悠遊卡曝光

嘉義縣長張花冠（左三）、縣議長張明達（右三）、副縣長吳芳銘（右一）、悠遊卡公司董事長林向愷（右二）及遠東集團代表劉美智（左二）一起拼出志工悠遊卡積木。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導
2018台灣燈會共招募4380名志工，1月31日志工誓師大會上，志工記名悠遊卡也首度曝光。（呂妍庭攝）

2018台灣燈會舉辦在即，為期24天的燈會將有4380位義務志工投入服務，為展現共襄盛舉的情義，悠遊卡公司贊助每位志工記名悠遊卡1張，遠東集團也送藍色防風外套，1月31日在縣府舉行志工誓師大會上，縣長張花冠除感謝志工投入參與，也感激悠遊卡公司和遠東集團贊助，同心協力完成史上最長台灣燈會展期壯舉。

有別雲林燈會號召萬人當志工，嘉義縣燈會採精準招募策略，共有來自48個團體、學校及個人共4380人加入志工行列，縣府與悠遊卡公司合作發行的志工悠遊卡也曝光亮相，具紀念收藏價值的卡片圖案呈現雲海、阿里山森林火車、布袋高跟鞋教堂和故宮南院等陸海空景點，凸顯嘉義在地意象。

張花冠指出，今年燈會志工招募有別於以往服務模式，皆經過通識及專業訓練，每位志工至少要輪值5個班次以上，尤其，燈會從大年初一登場，感謝志工們犧牲年節假期、犧牲與家人團聚，走出戶外為民眾服務，長達24天的展期因為志工加入，提供充足的人力，一定能為來自世界各地的朋友提供最親切、最貼心的服務。

悠遊卡公司董事長林向愷、遠東集團代表經理劉美智昨天皆現身會場，林向愷指出，2018台灣燈會志工悠遊卡不只能當成志工進出會場、膳食管理的紀錄管理，還可計算服務時數，對學生來說十分方便，最後張花冠、縣議長張明達、副縣長吳芳銘、林向愷及劉美智一起拼出志工悠遊卡積木，象徵燈會需要各方力量，同心協力完成。

(中國時報)

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