國際陶藝年會 大師開講

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中國時報
／新北報導

全球陶藝界最具影響力的陶藝年會即將在今年9月30日在鶯歌陶博館舉辦，邀請日本當代陶藝第一代元老林康夫（Yasuo Hayashi）、日本知名藝術家奈良美智、第20屆國家文藝獎原住民藝術家撒古流等人擔任講者，鶯歌陶博館同時也將舉辦台灣國際陶藝雙年展，堪稱是台灣歷來最大的國際藝術盛會。

陶博館於2012年間爭取聯合國教科文組織的2018年國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）主辦權，是台灣首次承辦陶藝界最高等級的國際會議。

另外，全世界四大陶藝雙年展之一「2018台灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸」，在IAC年會期間於陶博館展出，再搭配遍布各縣市的衛星展，精采可期。

為迎接IAC年會，陶博館力邀第二屆北陶獎成就獎得主楊元太、台藝大教授廖新田、第20屆國家文藝獎得主的撒古流‧巴瓦瓦隆、日本當代陶藝第一代元老林康夫、日本當代藝術家奈良美智擔任講座講者，奈良美智並在雙年展中展出8件經典小女孩陶塑像、其中4件為2018年創作品。

「2018年國際陶藝學會會員大會」即日起至8月31日止可線上報名，6月30日前報名可享早鳥優惠，詳情可上官網http://www.2018iac.tw查詢。

(中國時報)

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