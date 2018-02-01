原子筆繪花鳥 櫃姐畫出一片天

2018年02月01日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

一隻普通的原子筆，在她筆下也能幻化出栩栩如生的花、鳥！原先是知名服飾廠牌櫃姐的陳雙雙，因為朋友贈送許多原子筆，讓她在有閒暇之餘，突發奇想利用原子筆繪畫，竟然從此摸出門道，鳥兒身上的羽毛、動物身上的細緻毛髮，都能透過原子筆的深淺，繪出立體又擬真的模樣。

陳雙雙出生於雙十節，因而獲得此名，她原先是自行開設服飾店，後來又擔任知名品牌的櫃姐，因為朋友贈送許多原子筆，她有事沒事就在紙上閒「畫」，開啟了她利用原子筆的創作之路。

陳雙雙的創作深具素描的基本功底，從早期的靜態花卉，到現今的動物及布袋戲人偶，無論是花朵上的露珠，或是動物炯炯眼神、身上細毛等，都透過陳雙雙的原子筆，描繪得栩栩如生，也因原子筆色調單一，陳雙雙的創作也均只有一色，卻透過深淺交織，勾勒出立體紋路。

「自己開始摸索做畫！」陳雙雙說，沒有想過自己會變成畫家，剛開始只是想揮灑幾筆，後來愈畫愈有興趣，開始認真自學，甚至成為每天創作的作業，至今也累積上百幅作品，甚至因小有知名度。

陳雙雙說，原子筆廉價又易取得，接觸門檻低，不過一旦下筆就難再更改。新竹縣文化局長張宜真表示，陳雙雙已在台北、台中等地展出，獨樹一格的筆觸和畫功，也讓她的作品十分受歡迎，即日起至2月11日止，將於新竹縣美術館展出，歡迎大眾欣賞透過原子筆創作的平民藝術。

(中國時報)