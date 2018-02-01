雲端農業實驗室 食安一條鞭

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中國時報
／雲林報導

麥寮鄉農會與雲科大產學合作，輔導農民建立「雲端農業實驗室」，打造一條龍式的農產品食安鏈，1月31日舉辦觀摩，希望藉由新型態農業，成為推動地方經濟發展的動力。

「雲端農業實驗室」昨在麥寮鄉農民陳建勳的溫室登場，由縣農業處處長林慧如等人共同主持，不少農民聞風而來，希望了解利用高科技雲端來推動與行銷。

林慧如表示，「雲端農業實驗室」連結育苗、栽種、加工、物流到餐飲各個環結的雲端管理，打造一條龍式的農產品食安鏈，在食安基礎上，跨域結合生技、文創、休閒與生態保護，創造農業新價值，和就業與創業市場。

「雲端農業實驗室」可讓消費者透過手機，即能隨時了解農民的整個作業過程，由於有監控系統，農民會謹慎處理每個環結，確保消費者食的安全。

麥寮鄉農會總幹事許浚杰指出，產學結合可以建立代耕管理，建立農機、無人機代耕管理服務，提供有效率農作系統，以機械解決人力不足的問題。

另外，也將成立實驗與實習農場，培訓雲科大智慧農業管理學程的學生，實作農場管理與營運，增加農業生力軍。

麥寮鄉農會說，有意投入溫網室栽培的農民親自體驗，可先透過農會媒合租賃溫網室，種植1季農作後，再考慮是否申請溫網室搭建，避免投入大量硬體設備後半途而廢。

(中國時報)

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