受助身障媽媽 與弘道行善傳愛

自幼患有小兒痲痺的莊美雲（左一），並沒因而怨天尤人，還與弘道老人福利基金會一同行善做公益，擺攤募款號召大家一起助老。謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

患有小兒痲痺的莊美雲，並沒怨天尤人，不僅成為手工藝街頭藝人，還與弘道老人福利基金會一同行善做公益，她見春節將至、擔憂獨老無法過好年，特地擺攤募款號召大家一起助老，她說，希望社會一起讓愛永不止息地傳遞下去。

「我曾得到很多人的幫忙」，莊美雲指出，她因身障關係，生活上有許多不便，但成長過程中她遇到好多貴人，沒有人嫌棄她、反而都將愛加諸在她身上，所以她即使遇上困擾也不會抱怨，而是更勇敢地去面對，否則就會對不起那些幫助她的人。

她努力學習裁縫技術，希望自己有了一技之長後，就不會過度依賴他人，她不要自己成為別人的負擔。4年前，莊美雲考取身障同儕支持員，2年後成為手工藝街頭藝人，她感性地說，謝謝曾幫助我的社團及好心人士，當中弘道給她啟發很大，她看著弘道在幫助弱勢長輩時，湧起一股想行善、回饋的念頭。

於是，她加入弘道的「寒冬助老、刻不容緩」活動，在街頭擺攤賣彩券。她說，賣彩券雖然賺不了什麼錢，但她希望當大家見到她的行為時，能有所感觸一同幫助別人，如此一來團結力量大，任何事都不是會難事了。

弘道老人福利基金會表示，助老活動發起至今9年，期待像莊美雲般的愛心人士能越來越多，為獨老長輩在寒冬中增添幸福感。

(中國時報)

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