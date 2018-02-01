大法官受案限制應放寬

2018年02月01日 04:10 中國時報 吳威志

婦聯會召開臨時會員大會，經過激烈交鋒後投票，因逾1/3的會員反對，否決與內政部、黨產會簽定的行政契約，決議不捐婦聯會9成資產，也不會解散，一切回到原點。對此，黨產會表示，將照《不當黨產處理條例》認定婦聯會是否為國民黨的附隨組織，亦即不排除對婦聯會開鍘。

雖然婦聯會主委雷倩表示，「是否拒絕行政和解，由會員自主決定，但如果拒簽行政契約，後續將面對行政調查及行政處分，甚至內政部可以撤換全部的常委會，直接指派人員接管婦聯會。」但臨時會員大會仍予否決。

事實上，婦聯會根本尚未進行訴訟或訴願等法律程序，內政部、黨產會即以《黨產條例》威嚇，除了扣以條例中「附隨組織」的大帽子，要求婦聯會捐出9成資產343億元，甚至連旗下4個已經獨立運作的基金會，也要求進行董事會改選，納入所屬人士。猶如欺凌弱勢婦女一般，實在教人不忍觀看這般強奪民產的脫序戲碼。

其實，婦聯會是蔣宋美齡女士為國家存亡安定，團結婦女挺身照顧軍人、軍眷與遺孤而生，後來更號召各界捐款及設立照顧醫院而生財有道，從來不是國民黨的附隨組織，國民黨也無人有資格、有能力指揮蔣宋美齡及該會。如果現階段簽訂了「認罪協商」的行政契約，等於自我承認為國民黨的附隨組織，從此將再也無法自清。

婦聯會成立的法律依據為《人民團體法》，若逕以《黨產條例》認定，則已涉嫌侵害憲法保障「人民財產權」。加上條例欲以「不當」界定，欠缺法律明確性原則。為了民主憲政秩序，司法院大法官本乎憲政職責，是該針對《黨產條例》作出解釋。尤其台北高等行政法院日前作成在《黨產條例》釋憲前，停止訴訟程序之裁定；監察院去年3月舉出7大違憲疑義聲請釋憲，至今尚無下文。

其實《黨產條例》在立法院審查時即有違憲爭議，很遺憾，立委顯然缺乏憲政意識未能聲請釋憲。爾後，行政院成立「不當黨產處理委員會」後，繼續引發違憲更大爭議。顯然，大法官應該站在超出黨派利益的憲政高度，捐棄成見受理並盡速作出解釋。

除了《黨產條例》外，婦聯會尚牽涉另一法案，即內政部將要廢止《人民團體法》，改以《政黨法》、《社會團體法》與《職業團體法》3項新法替代。

《政黨法》通過後，除了影響目前合法立案145個政黨，還將衝擊立案58個政治團體。該法第44條增列「2年內依本法修正章程轉換為政黨」，等於逼迫原來屬於《人民團體法》中非屬政黨的政治性團體一定要轉型為政黨，首當其衝便是「婦聯會」，預告婦聯會將在法案通過後2年內，可能遭到強制解散。

人民冀望憲法爭議能夠透過釋憲制度處理，我國《司法院大法官審理案件法》卻將釋憲聲請資格設限，又限定被動的告訴乃論，使得大法官無法針對國會所訂法案進行違憲審查，失去避免立法疏失的機會。除此，竟又規定聲請案件，還要審查是否「受理」？顯然，司法院不僅自我減損了釋憲功能，也侵害憲法賦予人民的訴訟權。婦聯會事件如何給予人民交代，難道司法院還要置身事外、袖手旁觀嗎？

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）

(中國時報)