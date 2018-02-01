長照給付新制 民眾大夢中驚醒

2018年02月01日 04:10 中國時報 朱雲鵬

政府長照給付新制於去年年底公布，隨即在元旦上路。原意是把支付制度從核定時數改為較進步的核定服務項目，並降低自付比例，不可謂不善；但實施近月，依據基層反應看來,發生不少問題。看來新制的陣痛比原先預計的要更大更久，必須正視。

以居家服務為例，在舊制下，失能者依其程度分為輕中重三級，分別可以獲得每月25、50和90小時的居家服務；依據中華民國家庭照顧者關懷總會提供資料，如以每小時200元計算，則每月成本分別約為5000、1萬及1萬8000元，其中家庭自付30%，也就是1500，3000及5400元。

新制之下，照顧管理中心所核定的照顧計畫，把需要居家服務的失能細分為7級，由居服提供者依據11種照顧問題清單，定出各種不同類別的服務項目，例如：身體照顧服務大類的「上下樓梯」，日常生活照顧及家事服務大類的「陪同就醫」，陪伴服務大類的「日間陪伴服務」，以及加成服務中的「周六日及假日服務」等，總金額從10020元到36180元不等。這些額度普遍較舊制為高；此外，自付比例以一般戶為例則從30%降到16%。

照理說，這個制度比之前合理，既然如此，為何許多居服提供者在實施的過程中遭到困難與抗議？舉一個關懷總會所提，來自嘉義市的例子：「某里長3年前請照服員照顧91歲母親，依舊制照服員時薪200元，一般戶負擔30%，也就是60元；照服員在1小時內幫忙洗澡、剪指甲、陪散步，1個月22小時1320元。如今按項目收費計價，剪指甲、洗澡、散步三項加起來共要795元，共自付127元，比過去1小時60元足足漲一倍多。」

這個例子貼切地說明了一個重點，就是長期照顧的實際成本很高，超過多數家庭過去所習慣的標準。以前在總時數制度的掩蓋下，受照顧戶相當程度對於核定時數下的照顧服務員作不合理的「過度使用」。現在的新制，把制度導向合理化，對服務人員有利，但卻讓受照顧者從夢中驚醒，進而抗議。政府雖然提高了給付標準的總額，也降低了自付比率，但無法彌補民眾驚醒後發現需要新增的成本。隨著新制的普及，驚醒的情況會日漸嚴重。

新制或許有助於鼓勵更多的勞動力加入長期照顧的行列：原先1小時要被催促著做很多樣事，疲於奔命，但居家服務員只拿到不到200元。現在按事計酬，同樣時間內，完成多樣服務，各自可以計費。對於有經驗的好手和快手而言是利多，其薪水的確可能大幅提高。

依照居家服務策略聯盟的說法，以「編號AA06」的身體困難照顧加成計算，照顧有管路、體重超過70公斤、移位困難者，照服員要協助移位、起床，若服務時間是晚上8時以後，1個月應可拿到1萬元加成；加上原本的月薪，可以上看4萬元。舊制沒有依服務對象難易做區隔，故而照服員只想做簡單的如打掃、家務等工作，導致重症者找不到人協助翻身、洗澡、移位；新制上路以實質的「薪資成就」提高照服員從事困難任務的意願。

但照服員薪水的增加同時代表了受照顧家庭負擔的增加，導致這些家庭對長期照顧實質成本認知上的「幻想破滅」，是以對於本國居家服務的需求將降低，逼迫更多的家庭走回或走向家屬或外勞照顧的老路。

政府不願意看到或提到，多數勞團也偏過臉不願正視的一個鐵的事實就是：從目前到可預見的未來，家庭成員和外勞照顧還會是我國長期照顧的主力。在台外籍看護工已突破23萬人，而且隨著人口老化，還在快速增加中，是本國居家服務人員數目的20多倍。

我們呼籲，政府和民眾都必須認清事實，不能鴕鳥。政府應當推出措施，把聘用外勞的家庭列為推廣長期妥善照顧的關懷對象。民眾更需警覺，未雨綢繆，早日以儲蓄或年金保險等私人保障工具，來確保自己或家人的尊嚴老化。

（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)