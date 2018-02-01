2018年02月01日 04:10 中國時報 蔡志弘

兩岸關係自2016年5月蔡總統上任後陷入僵局，衝擊了台灣經濟、軍事和外交等領域，最近兩岸官方又因M503航線爭議，致使敵意持續螺旋上升，兩岸僵局已讓台灣付出不小代價，思索突破僵局，必須有創新思維，兩岸何妨在「一八諒解」概念中，尋求雙方政治共識的最大公約數。

如果兩岸僵局進一步惡化，或對大陸實力增長有所忽視，都可能因誤會或誤判而導致衝突。執政者當思索如何突破僵局，使台商更有保障，陸客來台和兩岸學子交流更為正常。改善人民經濟生活，才是對人民最有價值的追求和目標。

蔡總統在就職演說中指出，「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務。」筆者認為，「一八諒解」概念可由此出發，形成一套大陸也能接受的兩岸新論述，並就此打開冰封將近2年的兩岸僵局。「一八諒解」的核心概念和表述為：「展望兩岸新局，民進黨政府將以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》為基礎之『一中內涵』，推動兩岸關係和平發展，為兩岸人民謀求最大福祉。」

若要以最精簡語彙概括「一八諒解」核心概念，可稱之為「一中內涵，相互理解」。如果民進黨政府願意正式做出上述表態和承諾，則北京當可相應做出正面的回應，為兩岸恢復官方溝通營造良好的條件和氛圍。

發想出「一八諒解：一中內涵，相互理解」，是以解開兩岸僵局為主要目標，在此原則下，我們真切地考慮到了雙方最大的難處，同時提出雙方各退「半步」的折衷方案，希望兼具創新和務實，激盪兩岸高層謀求出解開僵局之道。

對蔡總統來說，她的最大難處是無法明確說出「一個中國」或「一中原則」，但她很清楚，兩岸要重啟溝通，不能沒有「一中元素」，這是她在就職演說中提到《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的主要原因。

北京的最大難處則在於，無法在沒有「一中」概念的兩岸共識下與台灣當局對話，也可以說，沒有得到民進黨對「兩岸同屬一中或一國」的明確宣示，兩岸官方沒有恢復溝通的基礎。

準此，雙方都要能理解各自的最大難處，都要各自調整立場。當蔡總統願意表述基於《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》為基礎之「一中內涵」，顯示她願意多往「一中元素」靠攏。北京亦宜把握機會，積極回應，接下重啟對話橄欖枝，不再進一步要求蔡說出「一個中國」或「一中原則」作為恢復溝通的前提，如此雙方破冰契機就能出現。

也許有人會問，民進黨就算表述出「一中內涵」，「一中」究竟何指，問題亦未解決。但這與「九二共識，一中各表」有異曲同工之處，即雙方同意在以「一中內涵」為基礎的前提下展開互動，至於「一中內涵」的解釋，屬於兩岸深層次的政治問題和分歧，自可等待時機成熟時透過政治談判解決。

（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)