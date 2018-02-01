當川普的國會掌聲響起

2018年02月01日 04:10 中國時報 周天瑋

早在雷根總統之前，美國首都已經是一片沼澤，自此歷屆總統深陷泥淖，面對「九龍治水」：政黨利益在先，司法、立法、行政繼之，官僚情報系統、軍工複合體、民主黨與主流媒體複合體依次相隨，外圈呼應的是實力日增的利益團體和遊說機構。華府被九條龍團團圍住，相互掣肘、失效失能，所以終其任內，前總統歐巴馬文勝於質，企圖做永遠的精神領袖。最令專家無法接受的是在經濟大衰退時期，歐氏竟然同意疊床架屋，擴充法規，結果經濟慘遭綁架，就業和工資水準雙雙持續低迷，人民飽受打擊。而對外，歐氏採行的是綏靖主義、道歉外交和貿易投降。他的政策，世界輿論多表歡迎，但是對美國而言，便是不可持續的。這是川普乘勢而起的時代背景。

當年的「藍領億萬富豪」川普以奇用兵，進入華府，挾民粹之勢，意圖裂解重重建制，像是革命豪賭，成敗利鈍不明。我1年前的建議，是去觀察他可以整合多少力量、堅持多久、大破之後能否大立？而不要被那些像是文革機器似的主流話語所誤導。川普總統任內首次國情咨文演說，驗收成果，令人印象深刻，川普向沼澤英雄轉型首演成功。

川普的年終成績單，公允地說，超出樂觀期待。1年來，他在軍事上完全推翻歐氏作風，授權國防部門專業決策，果然將伊斯蘭國在敘利亞和伊拉克的力量順利殲滅，這是歐氏時代悲觀的美國人所無法想像的。川普的法規鬆綁成效卓著，當選迄今促成新創200多萬個就業，目前失業率達到45年新低，其中非洲裔和拉美裔失業率達到有紀錄以來最低，他們大多不是川普的選民，但是雨露均霑、相應受惠。此外，美國經濟動能既然普遍提升，股票市場便迭創高峰，1年來美國市值增量達到8兆美元。

川普去年秋天為實現競選承諾，開始推動歷史性的稅務改革。這個改革本來不被看好，民主黨更是不願合作，但川普政府與共和黨議員突破萬難，終究取得國會通過。稅改通過，新的時代展開。蘋果最近宣布將在美國本土投資3500億美元，增聘2萬人，這是大動作。稅改反應良好，近來陸續有300萬人已經領到公司發給稅改盈利獎金，川普能不得意？稅改立法當時又順帶將受人詬病的歐記健保所強制規定的無保罰款予以取消，這真是歐氏政績的重大挫敗。川普對歐氏來說，是一個字：反。

反歐巴馬便是反民主黨或者被民主黨反，川普這次在國會演說，接受鼓掌115次，僅次於克林頓總統任內創下的128次紀錄，大幅度超過歐巴馬的90次，可見頗受歡迎。當川普說到美國目前非洲裔和拉美裔失業率達到歷史新低，民主黨的兩裔議員理當給予熱烈鼓掌認可，卻個個表情木然，手足無措。美國政黨惡鬥走到今天這個地步，讓人聯想到台灣。民主黨缺乏領袖，議員目前立場偏左，在這個時節大唱反調，今年選舉勝負難料。（作者為美國金融律師）

(中國時報)