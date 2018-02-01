2018年02月01日 04:10 中國時報 吳芳銘

美國總統川普喜歡對匯率下指導棋，不僅打破白宮潛規則傳統，以及和聯準會（Fed）的分工界限，也借位影響全球經濟和金融活動。透過政治干預引導美元走勢，匯率淪為經濟貿易戰的工具，和關稅壁壘與智財權調查等手段，共同激盪出美國貿易保護主義的再度興起。

日前美國財長姆努欽在世界經濟論壇年會上坦承，疲弱的美元有利於貿易發展，但隔日即遭川普打臉，川普宣稱支持「強勢美元」，頓時美元匯率止跌反彈一天，美元價位像置身菜市場的喊價中波動，不惟少見也凸顯出政治「明手」干擾匯率。

川普的強勢美元說，市場並不領情，美元曇花一現回升後再滑落，連續第7周收黑。基於以下四點觀察，筆者認為美元仍將在偏弱勢的軌道區期前進，以落實「美國優先」政策。川普政府的著眼點在於：

一、改善貿易逆差，並強化出口競爭力：川普政府把貿易逆差的帳算在強勢美元頭上，並重新審視美國貿易赤字的歸責，定調從貿易對手的「匯率操縱」，轉為美國自身的「匯率失調」，亦即直接控制美元匯率和壓低價值。況且維持弱勢美元，不僅有利於改善美國貿易逆差，對出口擴張亦收顯著效果。

二、吸引資金回流，繁榮美國經濟：透過弱勢美元和減稅法案，誘使美國跨國企業把非美元貨幣換回美元，增加海外資金回流誘因，重振製造業或為擴大基礎建設投資提供資金，如蘋果和博通等企業，均表示響應川普回到美國投資，此政策的成功將提供就業，刺激美國經濟繁榮發展。

三、維持美股牛市榮景：游資大舉回流美國，或也投資於美股，堆高股市交易量並創新市值。從匯兌角度看，弱勢美元有利企業出口，提升美國跨國企業獲益，撐起股票市值，有益於創造股市榮景。

四、獨享減少美國國債負荷紅利：美元貶值，對於持有以美元計價的資產擁有者，及以美元計價的債務人來說，事實上是在進行一項隱形稅收，亦即債權國持有的美元資產價值因貶值而流失，基於風險可能減持，美國也就減輕負擔，創造了減債的紅利。

從四個面向來看，歐債危機後新的一輪經濟復甦，正由美國帶領全球向上提升；美元強弱周期的時間和幅度規律角度；或世界主要國家陸續推出貨幣政策正常化的縮減量化寬鬆進程設定，強勢美元基礎已遭到破壞；以及川普政府以政治干預形成的「政治美元」政策操作，縱使日前川普又改口支持強勢美元，但在上述因素下，美元在短中期仍將維持偏弱格局。

美國的弱勢美元政策是政治策略性的手段應用，意在壯大美國經濟成長，確實，當繁榮盛景持續，最終仍將邁向強勢美元的上升軌道中，呼應川普後來所說的「希望看到強勢美元」，只不過，眼前還看不到。（作者為嘉義縣副縣長）

(中國時報)