包容才是台灣價值

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中國時報
吳建國

蔡英文總統在接受媒體專訪時，曾公開詢問台北市長柯文哲所認知的「台灣價值」究竟是什麼，並將以此作為是否繼續支持柯市長競選連任的依據。曾幾何時我們的最高當局竟自甘墮落到如此「意識形態」掛帥的地步，還振振有詞地敢於挑起台灣不同族群間最敏感的這條神經，不怕因此撕裂台灣最需要的團結和諧。

台灣向來是一個移民社會，除了不到2%的原住民族群外，其餘高達98%的台灣人都是外來移民。既然同為外來移民，實在不必互相敵視、互相仇恨，也談不上要尋求什麼「轉型正義」。相反的，柯文哲所提：應該包容對方的缺點、尊重對方的特點、欣賞對方的優點，最後能夠接納對方成為自己的一部分，以寬恕取代怨恨。這樣的胸襟氣度，才應是台灣主流的「核心價值」。

自然，對於「台灣價值」內涵認定的標準，可能大家都會有不同的認知。不過，柯市長包容、尊重、欣賞、寬恕的看法，正符合台灣當前最需要的價值觀。

最近為了紀念蔣經國總統逝世30周年，民眾掀起一陣懷念蔣經國的風潮。如果這股風潮不能喚起民進黨政府的反思與省思，還陷在當年「白色恐怖」的仇恨中，要清算國民黨、清算蔣經國，不知向前，不知順應民意，這就真正是台灣人的悲哀。

蔡英文總統若能以寬闊的心胸，不論藍綠、不論族群，學習蔣經國總統勤政愛民、照顧基層民眾利益的精神，拋棄所有不必要意識形態的綑綁，團結台灣人民，再創台灣30年前的輝煌，才是「台灣價值」具體實現的最好表現。（作者為國立高雄應用科技大學前校長）

(中國時報)

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