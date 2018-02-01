社論－掌握M503民意的微妙訊號

2018年02月01日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨政府強硬回應因大陸開啟M503北向及3條輔助航路所引發的僵持爭議，現在已經到了關鍵決斷時刻；一方面，我方仍然以「暫不核准」176班廈航、東航的春節加班機反制，另一方面，上述兩家陸航也已經發出聲明，取消春節加班機申請。尤有甚者，我民航局長還說，是否進一步取消兩家陸航的定期航班，「要看對岸的善意及尊重程度」，似有意升高對抗；大陸國台辦則強烈反批，台灣當局若果真因此取消定期航班，使2008年以來兩岸同胞共同努力得來不易的直航局面遭到破壞，必將是「千古罪人」。

事態發展至此，雙方的話又說得如此重，如果兩岸決策當局不能適時警覺，適切導正，將兩岸民間交流關係拉回正軌，任令雙方情緒升高，甚至民粹對抗，一旦擦槍走火、愈演愈烈，形同火車加速對撞，後果不堪設想。而當前顯而易見的是，原本應在春節開心返台過年的數萬名台商或台胞，就此遭到舟車勞頓、增加交通費用之苦，已先成了兩岸在政治較勁下最直接、也最無辜的受害者。

有關M503事件所引發的兩岸官方攻防，其實最近的一些民調最能窺知其中的民心奧妙。對於蔡政府採取不核准兩家陸航春節加班機的反制做法，民調顯示，支持與反對的比例幾乎一樣，甚至反對的比例還略高一點。原本蔡政府的用意是訴求台灣民心應一致反對大陸片面啟用M503北向航道，沒想到一般民眾卻陷入兩難認知，既覺得大陸此舉似乎不夠尊重我方，可又覺得我方的反制等於是將大陸台胞當人質，嚴重影響台胞返鄉過年權益，十分荒謬愚蠢。可想而知，若民調是針對台商與在陸台胞，結果必然更會是一面倒地對蔡政府的反彈不滿。

當事件初起時，蔡政府高層自信可掌握民意，認為民氣可用，乃將爭議拉高到國安層次，還有綠營政客再次操作「木馬屠城」的危機恫嚇，企圖訴諸民眾的恐懼感，號召團結，進而壓迫陸方重啟兩岸官方協商。但經過數日發展，民航飛安與軍事專家的解析釋疑，反而凸顯民進黨政府「說理不足、論法無據」，沒有足以服人的事理、證據與論述，只有強硬的立場宣示與感性渲染的民粹語言。即使連對台灣一向友善的前美國在台協會理事主席薄瑞光都認為，M503是政治議題而非軍事問題。

其實目前雙方為此而激盪出的各種攻防反制，基本上都屬於戰術性的作為，但如果撥開整個事件較勁與叫陣的迷霧，為考量大陸台商權益計、也為爭取台灣人心計，更為兩岸長遠發展計，大陸當局都應該有更高層次的戰略思惟，以更靈活、務實的態度，核准台灣航空業者新增加春節班機的申請！理由至少有四：

其一，在兩岸的和戰之間，大陸的資源籌碼均較台灣為多，時間在大陸這邊，大可從容以對，無須因過度施壓而激出反效果。

其二，兩岸的互動看的是長期效應而非短期效果。

其三，蔡政府就是認為北京不會輕易同意台灣業者的加班機申請，才會以此訴求，作為對大陸的反制；若陸方展現真正「為台胞著想」的大度與智慧，適足以凸顯民進黨政府拿台胞返鄉當政治籌碼的用心，兩者自然形成強烈對比。而陸方此舉，直接受益的固然是返鄉台商，但看在眼裡的則是更廣大的台灣民心。

其四，最近以來，陸方堅持九二共識愈發堅定，但已將官方與民間分開處理，對一般民眾「軟的更軟」，此亦符合大陸對台大戰略。

或許有人會說，蔡政府卡關陸航春節加班機，反要求台灣航空業者向陸方申請更多加班機，是想把解決台商返鄉難題轉嫁北京，如果陸方接受「反申請」等於是向蔡政府示弱。此話不能說全然無理，但越是艱難弔詭的權謀算計，越需要有大開大闔的格局與智慧來破解，兩岸的交融與統合，不是武力的競逐，爭的是人心所嚮、民意依歸，而民心之向背乃無日不戰、更無處不在。

兩岸當局在此一事件上，應該看得更長、想得更遠，盡一切可能的善意，以最大的努力來共謀妥協，化解僵局。

(中國時報)