2018年02月01日 04:10 中國時報 主筆室

受到各種風波干擾，台大校長當選人管中閔能否順利在2月1日就任，目前仍存在變數；特別是，教育部三番兩次刁難，為此事投下最大的變數，也立下教育部干預大學自主的最惡劣範例。

另一方面，被民進黨政府黨產會列為國民黨附隨組織而追殺不止的婦聯會，在歷經內外多次的折衝後，終於在31日召開的臨時會員大會時決定，不與內政部簽署行政契約；換言之，婦聯會決定「開戰」了！

從管中閔出線之後，綠嘴、綠媒再加上綠委和綠官，前仆後繼、鋪天蓋地抹黑、攻擊，合理推斷最終目的是拉下管中閔、換上綠營屬意的人選。

婦聯會的資產、台大校長的學術領導地位，這只是外界印象較為鮮明的兩個案例，事實上，最近被民進黨禿鷹集團盯上且無所不用其極掠奪的目標，還包括《國語日報》、華視、全台水利會……從媒體到產業、從NGO到基層組織、從政黨資產到民間私產，民進黨政府什麼都要、什麼都搶！

民進黨上台以來，短短不到兩年的時間，「錢、權、位子」一把抓：可以透過行政機關指派人員的，就把自己人塞好塞滿；選不過人家的就厚著臉皮再選，再選不上就透過行政機關蠻橫介入，甚至直接改為官派，以後連選都不必選了。

簡言之，只要是民進黨看上的資產或是位子，就非得手不可；不但如此，更嚴重的是，目前看來，仍繼續不停地狩獵，一旦發現目標就不計一切代價掠奪，就算吃相難看也無所謂了。

如此全面鬥爭、全面爭產的粗暴貪婪，較之民進黨一再撻伐的威權時期，只能說是有過之而無不及。對此，外界不得不喝斥一問：民進黨，你們到底夠了沒？

(中國時報)