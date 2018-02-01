2018年02月01日 04:10 中國時報 劉屏

Outlive them，直譯是「活過他們」，意思是「活得比他們長」，用時下的說法，就是「看誰的氣長！」

文革最悲慘的歲月中，新聞記者出身的名作家蕭乾（1910～1999）歷盡迫害，實在熬不下去了，走上絕路，沒想到竟然奇蹟似的獲救。在病床邊，妻子文潔若俯下身子，在他的耳邊用英語說了一句「We must outlive them all！」

這句「我們一定要比他們活得久」，給了蕭乾無比的力量。往後幾年，紅色闖將依然禍國殃民，但蕭乾夫婦硬是挺下來了，活得比文革長，活得比妖魔鬼怪橫行霸道的時間長。正因為活得長，英文長篇小說《尤利西斯》（Ulysses，James Joyce著）中譯本在蕭乾、文潔若手裡完成了。沒有妻子那句話，就沒有《尤利西斯》這本書，那句話起的作用多麼了不起。

管中閔當選台大校長，在以黨同伐異為己任的民進黨看來，豈能嚥下這口氣？豈能缺了台大這一塊？所以一波接一波，以接力方式試圖拔管。台大說管的資格沒有問題，教育部卻馬上說要遴選委員會重新認定，隨之更有一群教授跳出來指要校務會議說了才算。可以預期的是，這種抹黑手段絕不會輕易罷手，接下來，會有人說要全校教師認可才算數；甚至會有一群人說，既然是國立大學的校長，全國人民都可以表達意見，所以必須公民投票。

馬英九做總統時，美國某著名大學的一位台灣教授發文稱「台灣沒有總統」，理由是馬英九不符合這位教授要求的標準，所以這位教授不承認選舉結果。看吧！台灣人行使投票權的結果，在這位教授眼裡不具任何意義，今天區區台大的21位遴選委員，在某些人的眼裡又算什麼東西呢？

管面臨的是「千夫所指，萬箭穿心」，但是這些夫，只是不服輸的懦夫；箭，只是銀樣蠟頭的軟箭。何況你有千萬人支持，憑藉「雖千萬人，吾往矣」的讀書人本色，何懼之有？

由於面對立委時毫無畏色，管有個封號「管爺」。真正的爺，本質也就是漢。300年前的雍正皇帝就是最佳範例，他在奏摺上批示道：「朕就是這樣漢子，就是這樣秉性，就是這樣皇帝。爾等大臣若不負朕，朕再不負爾等也，勉之！」

清史專家陸續讚賞雍正是「英主」，因為滿清諸多優良制度都是雍正任內奠定的。雍正留下的硃批中，有句「爾可竭力為朕改革」；以改革為己任，不正是遴選委員對管中閔的最深刻印象？

納粹屠殺猶太人的年代，波蘭猶太人做了一首歌《We Shall Outlive Them！》（我們一定比他們活得長）。後世歷史學家寫道，開始時，粹納大笑，「死到臨頭了，還幻想比我們活得久。」後來粹納體會到了，這意味著不屈服，意味著猶太人沒有落敗，於是納粹下令全面禁唱，甚至對唱這首歌的人抽鞭子。最後，納粹敗了，滅亡了，還遭到永世的唾罵。這首歌說得沒錯，猶太人比納粹活得長，而且長多了。

納粹12年、文革10年都證明魑魅魍魎張狂不了多久。管爺，要持其志，勿暴其氣，outlive之。

(中國時報)