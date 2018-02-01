教育部還要繼續追殺嗎

2018年02月01日 04:10 中國時報 黃光國

日前民進黨與時代力量黨團在立法院協商總預算時，分別針對台大校長遴選提出「暫緩聘任」主決議，引發政治干預大學自主爭議。民進黨上周先撤案，時代力量黨團總召表示：由於民進黨團總召柯建銘對該案有意見，時力也決定跟著撤案。

這段期間上演的「拔管」戲碼，真是叫人看得目不暇給。當台大師生「抗議政治力介入台大」連署人數超過3000人時，另外一群逾400名台大教授、校友也發起「貫徹大學自主，自己的學校自己救」連署，呼籲校長遴選如果發生重大爭議，應「召開臨時校務會議處理」；「反對高教中資化」陣線的幾名學生同時到台大校門口抗議，指控21名遴選委員中只有一位學生代表，讓學生意見無法傳達出來，大學校長遴選制度不健全。

在綠營砲火如此密集的攻勢之下，管中閔大概瞭解綠營的「深謀遠慮」了。柯建銘不是說過了嗎？「如果是爺們、漢子，就應該自動婉拒出任台大校長」，「不然不死也得半條命」。「綠營殺手」連續出招，看你管爺有多大能耐？

在綠營追殺管爺的過程中，不論是挺管或拔管的雙方都是打著「捍衛大學自主」的旗幟。由此可見，所謂「自主」，在台灣有兩種截然不同的實踐方式：一種是「自主」蘊含著「自律」，行動者知道什麼叫做「己身不正，何以正人」，能夠本著「推己及人」和「己所不欲，勿施於人」的精神，堅守大家一致同意的倫理準則或遊戲規則，先要求自己，再要求別人。

另一種則是把權力當作真理，一旦大權在握，就以為一切可以由自己作主。在這次遴選中，中研院長、副院長分別擔任遴選委員及校長候選人，綠軍視若無睹；對「蔡董投管案」的「合理懷疑」卻深查細究。對管中閔涉嫌論文抄襲群起圍剿，對張廖萬堅的同樣作為卻不置一詞。

台大誠信辦公室公布調查結果，他們一定要遴選委員會追認才算數。遴選委員會依規定選出了校長，他們又要求召開臨時校務會議。台大表示：這與規定不符，他們還可以派出「綠衛兵」，高聲疾呼「守護台灣，捍衛民主」的口號，甚至祭出「反對高教中資化」的大帽子，彷彿管爺出任台大校長，台大就叫「中資」給「淪陷」了。這豈不叫人膽戰心驚？

管中閔只在臉書上發文，質問：大學自主是不是台灣價值？管爺在這個關鍵時刻，問了一個十分緊要的問題。任何一個未經實踐的抽象理念，其實沒有任何價值可言。「大學自主」在台灣的實踐已經出現兩種截然不同的型態，經常把「多元、平等、開放、透明、人權」掛在嘴邊的蔡英文究竟偏好哪一種類型的「大學自主」？一向仰承上意的教育部又會如何處理這個問題？大家不妨等著瞧！

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)