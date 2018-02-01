逼大陸上談判桌？

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中國時報

陸委會主委張小月在年終記者會上，提出今年工作4重點，包括大陸近來對台統戰、滲透及人才磁吸等作為。張小月也預告，將配合其他單位來健全兩岸法制等「防衛機制」，並研議對台灣產業與人才吸納影響對策，把這些議題拉高至國安層次。

受過兩蔣教育者皆知，不論中共說啥皆屬統戰作為，且此一現象已存在數十年，而非近幾年來開始。至於滲透台灣，過去數十年來，兩岸都互設情報網，派人滲透至對岸，掌握對方情況，也不是最近的才發生的事，況且以往這些事項本就是國安層次。

至於大陸吸納台灣人才，是因為台灣長期處於低薪狀態，甚至薪資倒退，年輕人在台灣只能領22K，人才出走是必然的現象。前陣子有年輕人接受訪問時表示，是台灣不要他，但是他卻在大陸受到重用與升遷，真實展現出年輕人在台灣受到的低薪待遇，年輕人紛紛選擇遠離台灣去工作也逐漸成為趨勢。當大陸各產業蓬勃發展後，在許多方面早已領先台灣，已是不爭的事實，此時張主委提出這幾點重點工作，豈非是後知後覺？

大陸吸納我人才與產業實因是我就業環境不佳，與產業競爭力不足，張主委稱現有兩岸法規中的安全管理機制顯然不足以規範這些難題，為確保民眾福祉，為免情勢持續惡化，兩岸條例有修法必要。實不知修兩岸條例對於解決台灣低薪與產業競爭力有何關聯？

台灣的問題在於經濟，而對台灣經濟至關重要的則是兩岸關係。當民進黨政府上台之後，不願承認九二共識，導致陸客大幅減少。而最近的M503航線被民進黨政府刻意操弄成國安議題，陸委會與國台辦言詞上你來我往，使得未來兩岸關係雪上加霜。殊不知民進黨政府居然提出要減少兩岸定期航班的提議，一旦成真，兩岸關係將螺旋式惡化。兩岸關係不佳，台灣經濟不會好。

假定民進黨利用M503航線或是減少兩岸定期航班，想讓大陸與民進黨政府坐上談判桌，可能是一大誤判。昔日扁政府可以透過小兩會模式協商台灣的春節包機，那是因為大陸經濟規模僅是台灣4倍，如今大陸經濟規模是台灣20倍，大陸有何必要讓步？若民進黨持續走強硬路線，受害者必是台灣。

陸委會稱要透過兩岸條例的修法來保護台灣民眾福祉，然而一個M503航線引起的春節加班機卡關，台商已然受到波及，不知道民進黨政府是後知後覺，還是把人民當兩岸對抗之墊腳石？假如兩岸關係惡化到衝擊台灣的經濟，屆時再來補救，為時晚矣！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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