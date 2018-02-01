2018年02月01日 04:10 中國時報 賴祥蔚

柯文哲以政治素人之姿在2014年當選台北市長，輿論認為頗多是靠著大數據的貢獻。一時之間從中央到地方都掀起一股熱潮，大數據儼然成為顯學。

如今檢視政府應用大數據的情況，令人太吃驚。從政府機構怎麼使用大數據，就可以發現一個天大機密：政府不懂大數據。

大數據範圍很廣，以輿情監測來說，主要是透過社群聆聽（social listening），可以自己開發程式，也可以委託專業機構。

社群聆聽的專業機構發展出了方便操作的介面，可以簡易操作，跟套裝軟體差不多。

中央部會或地方政府想要進行社群聆聽、了解輿情，應該由專責部門統一進行，花一筆費用就可以幫整個部會或地方政府進行全盤了解。可惜政府機構應用這些服務的方式卻不是這樣，除了還有政府機構是「手工」檢測網路民意，也有政府機構雖然開始使用大數據，卻是多個二、三級單位各自為政，分別委託專業機構，一來沒有統整，二來也花了更多政府預算。搜集網路意見不難，就如同做民調不難，但是粗糙的民調不能反映民意，比民調更加即時迅速的大數據與社群聆聽也是如此。

要聆聽真正的網路輿情，程式好不好、資料庫完不完整、語意分析正不正確，三者都很重要。除此之外，要如何過濾網路上的假民意，更是現在的當紅話題。

2017年針對假民意有許多發現：Facebook向國會提出報告說特定組織利用假帳號，長期在美國散發特定的價值觀，而這些組織背後都有俄國的支持；英國卡地夫大學發現，有俄羅斯支持的社交媒體假帳號在散播分化社會的輿論；BBC也在2017年報導指出，先前巴西大選受了假帳號的影響。

先前有些受雇網軍一個人負責20個以上的假帳號，人工作業就已影響民意與大選，如果AI人工智慧發威，影響更驚人。

研究大數據多年的意藍科技董事總經理楊立偉指出，對於假帳號、假輿情的偵測，台灣才剛開始，主要是透過帳號狀態與發文行為是否出現先後不一致來過濾，可以揪出6、7成的假帳號。

透過社群聆聽，可以隨時掌握最新民意，政府與企業都不可不學。不過從當前的實際情況來看，政府連在大數據的應用上都還有所不足，更遑論進一步投入研究發展。

新一波的選舉又將來到，想要快速掌握民意趨勢，除了敏銳的政治判斷與民調，還要有堅強的大數據科學當後盾。政府首長們如果到現在都仍是大數據的門外漢，只怕很快就會在時代的浪潮中慘遭淘汰。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)