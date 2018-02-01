2018年02月01日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

薛喻鮮（前）連續4年、每年造訪全台16所榮民之家，以舞蹈陪伴孤寡的退休老兵、眷屬、女兵等，並從中獲得跳舞的意義，就是愛與分享。（薛喻鮮提供）

「我相信藝術能帶給人類的價值之一，就是陪伴，哪怕只是單純唱一首《月亮代表我的心》給爺爺奶奶聽，這很可能就是他們人生中最快樂的一天。」

現年22歲的舞蹈新銳薛喻鮮，西班牙皇家馬德里舞蹈學院第一名畢業，卻放棄在國際舞壇上發光的機會，選擇返鄉，回饋弱勢，她到山間部落跳舞給孩子們看，更走訪全台十多處榮民之家陪伴老人，透過純粹的付出和給予，重拾跳舞的意義。

何去何從 回台灣找根

薛喻鮮是資深佛朗明哥舞者賀連華之女，自小在母親的薰陶下接觸舞蹈，5歲就立志要當一名舞蹈家，12歲考上西班牙皇家馬德里舞蹈學院，主修西班牙舞蹈，成了媽媽的小小學妹。

薛喻鮮說，在西班牙留學8年，曾搬過9次家，到處寄人籬下，還需忍受同儕間的競爭關係，也因為人生地不熟，有長達5年的時間處於自閉狀態，只管跳舞，不與他人交際往來。

直到19歲畢業那年，即使取得亮眼的成績，薛喻鮮卻突然對未來感到茫然，不知要何去何從，「我問我自己，難道就這麼留在西班牙了嗎？可是台灣才是我的根，但離開了8年，又該從何開始呢？」

母親鼓勵 到偏鄉回饋

於是，她決定回到台灣重新來過，在母親的鼓勵下，下鄉服務，「因為外公是榮民身分，母親很早就在部落及榮民之家教舞、跳舞，有時外公也會跟著我們同行。」

一次在桃園的榮民之家，薛喻鮮接受人生的震撼教育，有一位九十多歲的老爺爺邀請她當模特兒，要為她拍照，「爺爺告訴我，他知道自己拍的照片不好看，因為他的手連相機都拿不穩，但是他很高興在晚年能和相機相遇，能拍下自己喜歡的照片。」

服務他人 卻獲得更多

當爺爺很認真地按下快門的那一瞬間，薛喻鮮哭了，「他的手是顫抖的，但是他用生命按下快門，而我有大把的青春年華，有專業的條件，卻還在躊躇著要不要繼續跳舞，這不是太浪費生命了嗎？從那一刻開始，我醒悟了過來。」

薛喻鮮表示，表面上看起來是她用藝術服務他人，但是她獲得的卻比付出的多，「跳舞是愛、藝術是愛，跳給這些爺爺奶奶們看，他們不見得看得懂，但卻能跟我們一起歡笑，這樣的笑聲，讓我有機會重拾人生的溫度。」

(中國時報)