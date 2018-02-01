藝術服務 讓爺爺奶奶暖心

2018年02月01日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

薛喻鮮每年到榮民之家的藝術服務，都帶給許多爺爺、奶奶快樂，其中有位榮民吉姓爺爺甚至說：「我會好好的活著，直到你們下次再來的時候。」薛喻鮮表示：「陪伴這些爺爺奶奶，就像在陪伴我自己的長輩，因為很疼愛我的外公也是一名老兵。」

薛喻鮮說，每年造訪榮民之家就會發現，人數又少了一些，「有些爺爺奶奶不會記得我們，但有些會記得，會細數我們往年送給他們的小禮物，這些舉動都讓我們覺得很貼心，原來人和人的連結，可以這麼純粹。」

薛喻鮮說，在榮民之家生活的爺爺奶奶，基本的生活機能都不缺，最缺少的就是關心，有位爺爺告訴她：「我的小孩、孫子都在美國，他們很可能已經不記得有我這個人的存在了，但是謝謝你們來，讓我還能和這個世界有所連結。」

除了可愛的爺爺奶奶，也有失智、脾氣暴躁的爺爺奶奶，薛喻鮮表示，也曾在演出進行中，有人大小便失禁，「在那一刻，我會想該怎麼處理這個場面？因為人不管活到多大歲都還是有尊嚴，我後來就以低調、默默的方式，和現場的工作人員一起協助清理，讓爺爺可以再安心回來看表演。」

薛喻鮮說：「我這樣對待爺爺奶奶，也是希望別人可以這樣對待我的外公、親人，只要是人都會老，我希望我們年輕人可以率先做好榜樣，人是互相幫忙的。」

(中國時報)