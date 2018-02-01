手心對手心 傳遞溫熱的訊息

2018年02月01日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

台灣舞作揚威歐洲，舞蹈空間舞者陳韋云和西班牙編舞家伊凡．沛瑞茲合作推出《BECOMING》，取材敘利亞難民流離失所的處境，舞者們手心對手心，感應彼此身體的溫度，藉此傳遞溫熱的訊息，日前已巡回歐陸10座城市，獲得廣大回響，3月將首度在台演出。

伊凡．沛瑞茲表示，「我是誰？我如何和周遭的人溝通？我們如何和多變的環境產生連結？這些是我想要探討的問題。」

陳韋云表示︰「過去在台灣跳舞，我專注把自己的部分跳好，很少說出自己的想法，但這次我有機會展現自己的想法。」

陳韋云畢業於北藝大舞蹈系，她表示，這次的創作過程非常特別，先設定50種不同的小主題作即興發揮，例如：把手心當感應器、或是沒有頭時該怎麼跳舞、人體俄羅斯方塊等題目，最後再濃縮為15個主題，成為完整舞作。

《BECOMING》演出過程，舞者們像是處在蛻變與進化的過程，把手心當作感應器，掃描彼此的身體器官，感應各自的訊息，隊形聚攏又散開，但手拉著手不分開，像是一艘揚起風帆的帆船。

舞蹈空間舞團藝術總監平珩表示，台灣演出的版本擴增為10名舞者，表演內容則是每5分鐘就變化一個主題，「觀眾們可以欣賞到舞者們透過身體傳遞訊息的過程，開演前也會邀請現場觀眾上台體驗，把手心當作感應器的感覺，從中發掘不一樣的自我面貌。」

(中國時報)