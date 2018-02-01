KTV男孩變大叔 青春小鳥不回來

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中國時報
／台北報導

大開劇團編導宋易勳以六年級生故事為題材，推出舞台劇《男人幫青春小鳥一去不回來》，以KTV包廂為場景，重溫青春時光，並以一首首流行金曲泯恩仇，宋易勳表示：「希望藉由這齣戲，化解和死黨間的心結。」

宋易勳是桃園平鎮人，從事劇場工作10多年，出生於1980年的他，是六年級生的後段班，他說當年最火紅的流行文化，就是到KTV唱歌，「我們剛好經歷了卡啦OK轉型到KTV包廂的年代，所以大小聚會都會選定在KTV舉行，在那裡有許多我們的歡笑和眼淚。」

宋易勳表示，回想青春時期，最感到遺憾的一件事，就是畢業後有個死黨，因為不明原因而不再往來，「有個哥兒們，長大後就不再和我們聯絡了，我們百思不得其解，有人詢問本人，但對方也不願意談，我多麼希望，能有一個機會讓我們再一次相聚，好好聊天，或許有機會能打開這個心結。」

宋易勳表示，《男人幫青春小鳥一去不回來》也是他和劇場夥伴們歷經14年的編創作品，「這次是第三部曲，前兩部曲《男人幫夜夜笙歌》和《男人幫百無禁忌》，場景同樣安排在KTV包廂，劇情則從如何追女生、幫同學舉辦告別式到試圖和他人和解。」

宋易勳說，他大學就讀東海大學資訊系，因緣際會下和大開劇團接觸，才踏入劇場，也因此結識一群劇場好友。宋易勳表示：「這就是我們一群臭男生，跨越十多年，從男孩變成男人的故事，只是這次，我們變成了緬懷青春的中年大叔。」

(中國時報)

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